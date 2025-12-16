Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Torek,
16. 12. 2025,
7.06

Osveženo pred

8 minut

Torek, 16. 12. 2025, 7.06

8 minut

Plačljive naravne znamenitosti boste odslej lahko obiskali tudi brezplačno

Avtorji:
Sa. B., STA

Blejski vintgar | Za plačljive naravne vrednote se uvaja brezplačen obisk vsako prvo nedeljo v mesecu oziroma v času obratovanja, s čimer se omogoča obiskovanje naravnih vrednot vsem državljanom ne glede na njihov socialni položaj. | Foto STA

Za plačljive naravne vrednote se uvaja brezplačen obisk vsako prvo nedeljo v mesecu oziroma v času obratovanja, s čimer se omogoča obiskovanje naravnih vrednot vsem državljanom ne glede na njihov socialni položaj.

Foto: STA

Z današnjim dnem je začela veljati novela zakona o ohranjanju narave, ki prinaša več sprememb na področju upravljanja naravnih vrednot, interventnega ukrepanja v primeru neposredne ogroženosti ljudi zaradi velikih zveri in preprečevanja nedovoljene vožnje v naravi.

Med ključnimi spremembami, ki jih prinaša novela, je vzpostavitev jasnega protokola interventnega ukrepanja ob neposredni ogroženosti zaradi velikih zveri. Po prijavi na številko 112 se bo sprožil odziv upravljavcev lovišč, ministrstvo pa bo odločilo o morebitnem odstrelu živali. Ukrepanje bo mogoče tudi na nelovnih površinah, predvideno je tudi kritje stroškov in zavarovanje izvajalcev.

Novela daje tudi pravno podlago izvajanju strožjega nadzora nad vožnjo s kolesi in motornimi vozili v naravi. Med drugim uvaja možnost zasega vozila ob prvi ponovitvi prekrška ter globe v višini do dva tisoč evrov za posameznike in do 75 tisoč evrov za pravne osebe.

Obisk in ogled naravnih vrednot brezplačen

V skladu z novelo je obiskovanje in ogledovanje naravnih vrednot načeloma brezplačno. Izjema so primeri, ko brez ureditve obiskovanje in ogledovanje naravne vrednote ni mogoče, ni varno ali bi bil povzročen velik negativni vpliv na naravno vrednoto. Novela določa tudi, kdo sme zaračunavati plačilo obiskovalcem, kako se višina plačila določi in za katere javne namene se zbrana sredstva smejo porabljati. Za plačljive naravne vrednote se uvaja brezplačen obisk vsako prvo nedeljo v mesecu oziroma v času obratovanja, s čimer se omogoča obiskovanje naravnih vrednot vsem državljanom ne glede na njihov socialni položaj.

Na področju odpravljanja administrativnih ovir novela skladno s spremenjeno gradbeno-prostorsko zakonodajo uvaja 30-dnevni rok za izdajo mnenj, pridobitev naravovarstvenega soglasja pa po novem ne bo več potrebna pri manjših rekonstrukcijah. Novela med drugim prinaša tudi ukrepe za preprečevanje vnosov in širjenje invazivnih tujerodnih vrst ter protokol njihovega zgodnjega odkrivanja in hitre odstranitve.

