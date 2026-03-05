V Kobilarni Lipica so v torek pozdravili prvo letošnje žrebe. Žrebička 080 Slava XXXIV se je skotila v hlevih na Borjači, kjer v prihodnjih tednih pričakujejo še več novih žrebet, so danes sporočili iz kobilarne.

Mlada žrebička se je po navedbah kobilarne hitro postavila na noge. "Z radovednostjo že opazuje svet okoli sebe, medtem ko zanjo skrbno in pozorno skrbi njena mati. Obe se dobro počutita in prve dni preživljata v enem izmed porodnih boksov hlevov na Borjači, kjer na svet prihajajo vsa lipiška žrebeta," so zapisali.

Mlada žrebička se je po navedbah kobilarne hitro postavila na noge. Foto: Kobilarna Lipica

Nova žrebeta bodo postopoma obogatila lipiško čredo

S tem se po njihovih besedah v Kobilarni Lipica začenja obdobje, ki ga zaposleni vsako leto pričakujejo z velikim veseljem. V prihodnjih tednih bodo v hlevih na Borjači na svet prihajala nova žrebeta, ki bodo postopoma obogatila lipiško čredo.

Ko se bodo temperature dvignile in bodo razmere primerne, bodo kobile z žrebeti odhajale tudi na pašnike lipiškega posestva. Tam bodo najmlajši člani črede dobili priložnost za gibanje, igro in razvoj v naravnem okolju, obiskovalci pa bodo lahko opazovali prve korake nove generacije lipicancev, so pojasnili.

V Lipici ena najstarejših pasem konj na svetu

"Vsako rojstvo v Kobilarni Lipica pomeni pomemben prispevek k ohranjanju ene najstarejših kulturnih pasem konj na svetu. Skrb za nadaljevanje tradicije reje lipicancev, ki v Lipici traja že več kot štiri stoletja, ostaja eno ključnih poslanstev kobilarne," so dodali.