Na. R., STA

Opica v tokijskem živalskem vrtu postala spletna senzacija

V živalskem vrtu so sporočili, da se mladič postopno vključuje med druge opice. | Foto Reuters

V živalskem vrtu so sporočili, da se mladič postopno vključuje med druge opice.

Foto: Reuters

Številni obiskovalci so se v petek zbrali v živalskem vrtu Ichikawa pri Tokiu, da bi si ogledali šestmesečno opico Punch. Mladi makak je postal spletna zvezda, potem ko je na spletnih omrežjih zaokrožil posnetek, na katerem se oklepa plišastega orangutana, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Posnetki mladiča, ki se je oklepal oskrbnikov in s seboj vlekel plišasto igračo orangutana, so se razširili po družbenem omrežju X ter sprožili val simpatij pod oznako #HangInTherePunch. Po poročanju japonskih medijev je mati mladiča po skotitvi junija lani zapustila, domnevno zaradi izčrpanosti.

Ker se mladi japonski makaki običajno tesno oklepajo mater, da bi se počutili varni in okrepili mišice, so v živalskem vrtu poiskali nadomestilo. Punch si je izbral plišastega orangutana, ki se ga je lažje oprijel. Oskrbniki so ga nato vzgajali v nadzorovanem okolju, prejšnji mesec pa je začel postopno navajanje na vključitev v skupino.

Več deset obiskovalcev je v petek ob ogradi navijalo zanj in ga spodbujalo, ko se je približeval drugim makakom.

Foto: Reuters Foto: Reuters Foto: Reuters Foto: Reuters

