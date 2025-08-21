V Živalskem vrtu Ljubljana je te dni še posebej praznično, saj njihova slonica Ganga, ki je bila tudi njihova prva prebivalka, praznuje abraham . Ob tej priložnosti so v čast azijski slonici, ki v prestolnici prebiva od leta 1977, na Gallusovem nabrežju pripravili razstavo, posvečeno njenemu življenju. Ogledate si jo lahko vse do 29. avgusta. O življenju slonice Gange v Ljubljani so spregovorili tudi njeni trije oskrbniki, med njimi Matija Ramšak , ki zanjo skrbi že 26 let. Povedal je, da je najbolj srečen, ko Ganga urinira. Zakaj, si preberite spodaj.

Ganga je azijska slonica, ki se je po navedbah ljubljanskega živalskega vrta domnevno skotila leta 1975 v Indiji, v Ljubljano pa pripotovala leta 1977 in postala prva in danes tudi najstarejša prebivalka ljubljanskega živalskega vrta. Takrat jo je ljubljanski živalski vrt od živalskega vrta Kanpur v Indiji odkupil za 170 tisoč jugoslovanskih dinarjev, kar je približno 11 tisoč evrov.

"K nam je prišla kot ljubek dveletni mladič iz Indije. Do danes je zrasla v prvo damo ljubljanskega živalskega vrta, v starosto živalskih prebivalcev, ljubljenko obiskovalcev brez izjeme in našo sodelavko z najdaljšim stažem," je ob jubileju prvega slona v Živalskem vrtu Ljubljana povedala direktorica Barbara Mihelič.

Gangini začetki v ZOO Ljubljana Foto: Ana Kovač

Točnega rojstnega dne ne poznajo, zato njen rojstni dan praznujejo 12. avgusta, na svetovni dan slonov. Od prihoda do danes je že precej zrasla in tako danes tehta kar 3.300 kilogramov.

Danes tehta 3.300 kilogramov. Foto: Ana Kovač

Ima tri oskrbnike in nutricionistko

Slonica Ganga je v živalskem vrtu deležna posebnega tretmaja. Zanjo namreč skrbijo kar trije oskrbniki, med njimi Matija Ramšak, ki je z njo že 26 let. Ob Ganginem prazniku je dejal: "Z enim stavkom – ljubezen na prvi pogled!" Prav on je tisti, ki jo vsako jutro prvi pozdravi, ji pogleda v oči, jo objame in z roko poboža okoli oči in ust. Gre za obred, ki ga s trobcem opravita tudi slona, ki se srečata v naravi, nato pa od sreče urinirata. Kadar Ganga urinira ob pozdravu, je tako Matija najsrečnejši človek, saj to pomeni, da je srečna tudi Ganga.

Oskrbnik Robert Prašnikar pove, da Gangino telesno govorico bere kot odprto knjigo. "Natančno vem, kdaj je vesela, razigrana, kdaj bi se rada družila ali kdaj jo pestijo zdravstvene težave, kdaj je užaljena, tudi napadalno nastrojena," pojasni.

Oskrbnik Jože Kraševec, ki je zadnji oskrbnik, ki ga je Ganga sprejela v svojo ožjo družino, pa ji večkrat izdela kakšno igračo in je najbolj vesel, če jo potem tudi uporablja.

Ganga ima tri oskrbnike. Najdlje zanjo skrbi Matija Ramšak. Foto: Ana Kovač

Poleg tega ima tudi svojo strokovnjakinjo za živalsko prehrano Sašo Purkat, ki skrbi, da dobi ustrezno prehrano in ima redne obroke. "Gangi bi na uho povedala, da ni sama, da jo vsi občudujemo in jo imamo neizmerno radi," ji sporoča ob rojstnem dnevu.

Nova dognanja sicer kažejo, da je ob postopnem pristopu mogoče uspešno združevati tudi starejše slonice, zato bo Ganga v prihodnosti morda dobila slonjo družbo. Tako v ljubljanskem živalskem vrtu načrtujejo tudi nov slonjak. Leta 1981 se je Gangi sicer že pridružila slonica Inda, a ker se nista ujeli, je Inda morala oditi drugam.

Ganga ima redne obroke in zdravo prehrano. Izdelajo ji tudi igračke. Foto: Ana Kovač

Ker Ganga letos praznuje 50 let, se je ZOO Ljubljana odločil, da ji posveti posebno fotografsko-izobraževalno razstavo, katere avtorici sta Petra Vrh Vrezec in Anja Japelj. Ta bo na Gallusovem nabrežju v središču prestolnice na ogled do 29. avgusta. Obiskovalci bodo na panojih ob reki spoznali življenjsko zgodbo Gange, ki vključuje njen prihod iz Indije, treninge in sobivanje z ljudmi.

Razstava poudarja pomen slonov v naravi, njihovo ogroženost, simboliko v zgodovini in prizadevanja ZOO Ljubljana ter Evropske zveze živalskih vrtov in akvarijev za ohranitev vrst, znotraj katerih si živali izmenjujejo in ne prodajajo.

Kratek pregled razstave na Gallusovem nabrežju si lahko ogledate tudi v spodnji fotozgodbi.

Foto: Ana Kovač

