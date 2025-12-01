Po mnenju ministrstva očitki zoper Mesca neutemeljeni in pravno nevzdržni

Minister za delo Luka Mesec je v odgovoru na interpelacijo, ki jo je vložila opozicija, vse očitke zavrnil kot neutemeljene. Ministrstvo poudarja, da je ključno področje romske politike socialna vključenost, pri čemer pretekle vlade niso bile učinkovite. Predlagateljem očitajo ignoriranje sprejetih ukrepov in protiustavno etnično diskriminacijo.

Interpelacijo ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luke Mesca so poslanci opozicijskih SDS in NSi vložili konec oktobra po napadu v Novem mestu, v katerem je življenje izgubil 48-letnik. Predlagatelji ministru očitajo zlasti opustitev dolžnega ravnanja na področju socialne politike, zaradi česar se je po njihovih navedbah povečalo nezaupanje v državne institucije in v funkcijo ministra. Menijo, da je minister kot koordinator za romska vprašanja "pogrnil na celi črti", pozive in predlagane ukrepe pa ignoriral.

Mesec vse očitke zavrnil kot neutemeljene

Minister Mesec je v odgovoru na interpelacijo, ki ga je podprla vlada, vse očitke zavrnil kot neutemeljene. Ministrstvo je sicer v odgovoru poudarilo, da je ključno področje romske politike socialna vključenost, ki zahteva strateške, strokovno utemeljene, dolgoročne in medresorsko usklajene pristope. Hkrati so izpostavili, da je stagnacija romske politike posledica neukrepanja preteklih vlad.

Glede očitkov o opustitvi dolžnega ravnanja tako med drugim odgovarjajo, da je ministrstvo pod vodstvom Mesca pripravilo "najobsežnejši sklop sistemskih programov na področju vključevanja romske skupnosti v zadnjem desetletju", sprejelo pa tudi del županske zakonodaje. Pri tem so izpostavili kadrovsko krepitev centrov za socialno delo, programe preventive in integracije ter spremembe zakonov o financiranju občin, o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, o osnovni šoli in o vrtcih.

Ob očitkih o kaznivih dejanjih ministra izpostavljajo, da interpelacija ne navaja nobene konkretne kršitve zakona. "Očitek temelji na splošnih ocenah o stanju v regiji in ne more predstavljati podlage za ugotavljanje kazenske odgovornosti ministra. Zato so očitki o kaznivih dejanjih v celoti pravno nevzdržni," so zapisali.

Po mnenju ministrstva netočne tudi navedbe glede obiska romskega naselja Pušča

Mesec zavrača tudi očitke o ignoriranju županov, izogibanju terenu, neustrezni komunikaciji ter prispevanju k poslabšanju razmer v jugovzhodni Sloveniji. Prav tako so na njegovem resorju kot zavajajočo in netočno označili navedbo, da je minister obiskal le romsko naselje Pušča, ignoriral pa naselja z najtežjimi razmerami.

Opozarjajo tudi, da ne držijo navedbe, da minister ni vzpostavil medresorske koordinacije na področju romske politike, ter da je treba razlikovati med socialno in varnostno koordinacijo. To namreč vodi notranje ministrstvo.

Ob očitkih o zagovarjanju "permisivne politike" pa Mesec odgovarja, da je pri komuniciranju dolžan zagovarjati strokovna izhodišča socialne politike. Programi te učinkujejo dolgoročno, ne morejo pa preprečiti posameznega kaznivega dejanja v realnem času, izpostavlja. V nasprotju z razpoložljivimi strokovnimi podatki so po navedbah ministrstva tudi trditve, da socialni transferji povečujejo kriminaliteto.

Predlagateljem pa na ministrstvu očitajo tudi, da v interpelaciji na več mestih povezuje kazniva dejanja in varnostne incidente z etnično pripadnostjo, kar po mnenju ministrstva presega meje dopustne politične kritike in vstopa v etnično profiliranje v nasprotju z ustavo, zakonodajo in mednarodnimi obveznostmi države. Večkrat v odgovoru tudi opozorijo, da policija ne zbira podatkov o etnični pripadnosti osumljencev ali storilcev.