Na Danskem se ob koncu leta zaključuje več kot štiristoletna tradicija. Državna poštna služba bo 30. decembra dostavila zadnje pismo, s čimer se končuje ena najstarejših javnih storitev v državi.

Odločitev je že v začetku leta napovedalo podjetje PostNord, ki je nastalo leta 2009 z združitvijo švedske in danske pošte. Kot razlog so navedli hitro in obsežno digitalizacijo družbe, zaradi katere je zanimanje za klasična pisma v zadnjih desetletjih drastično upadlo, piše The Guardian.

Pisma izginjajo, paketi ostajajo

PostNord ob tem poudarja, da je Danska ena najbolj digitaliziranih držav na svetu. Povpraševanje po pismih je po njihovih podatkih v zadnjih 25 letih upadlo za več kot 90 odstotkov, medtem ko spletno nakupovanje in s tem dostava paketov vztrajno naraščata. Podjetje se bo zato v prihodnje osredotočilo izključno na paketne storitve.

Z ukinitvijo dostave pisem bo na Danskem ukinjenih približno 1.500 delovnih mest, odstranili pa bodo tudi okoli 1.500 značilnih rdečih poštnih nabiralnikov. Ti so med prebivalci vzbudili precej čustev, ko so jih v začetku meseca dali v prodajo, je bilo tisoč nabiralnikov razprodanih v zgolj treh urah. Cena je znašala 2.000 danskih kron (okoli 270 evrov) za bolje ohranjene primerke, nekoliko poškodovani pa so bili na voljo po nižji ceni. Dodatnih 200 jih bo januarja prodanih na dražbi.

Pošiljanje pisem bo še vedno mogoče

Čeprav PostNord pisem na Danskem ne bo več dostavljal, pošiljanje klasične pošte ne bo povsem izginilo. To vlogo bo prevzelo podjetje Dao, ki že zdaj opravlja del poštnih storitev in bo od januarja prihodnje leto obseg dostave pisem povečalo s približno 30 na 80 milijonov pošiljk letno.

Uporabniki bodo morali pisma oddajati v poslovalnicah Dao ali pa za prevzem na domu plačati dodatno storitev. Poštnino bo mogoče plačevati prek spleta ali mobilne aplikacije.

Digitalna država brez pisem

Danska pošta je pisma v državi dostavljala vse od leta 1624. Danes pa skoraj vsa uradna komunikacija poteka digitalno. Prek nacionalnega sistema digitalne identitete MitID državljani prejemajo obvestila državnih organov, bančne dokumente in zdravstvene informacije v elektronski obliki. Čeprav obstaja možnost, da se posameznik odloči za prejemanje fizične pošte, to stori le približno pet odstotkov prebivalcev.

Po podatkih danskih oblasti je v sistem MitID vključenih kar 97 odstotkov prebivalcev, starejših od 15 let.

Paradoks: pisem je manj, a imajo večjo vrednost

Kljub splošnemu upadu pa raziskave kažejo zanimiv trend: mlajše generacije znova odkrivajo pisanje pisem. Podjetje Dao navaja, da osebe, stare med 18 in 34 let, pošljejo dvakrat do trikrat več pisem kot druge starostne skupine. Razlog naj bi bil, kot pojasnjujejo strokovnjaki, iskanje ravnovesja v svetu digitalne prenasičenosti.

Direktor muzeja pošte in komunikacij v Københavnu Magnus Restofte poudarja, da ima danes fizično pismo posebno težo. Ročno napisano pismo pomeni vložen čas, trud in denar, zato je njegov simbolni pomen večji kot kadar koli prej.

Odločitev, ki je več kot le praktična

Na danskem ministrstvu za promet poudarjajo, da za prebivalce v praksi ne bo večjih sprememb, saj bo pošiljanje pisem še vedno omogočeno – le izvajalec bo drug. A mnogi opozarjajo, da gre kljub temu za simbolni prelom.

Namestnik direktorja PostNord Denmark Kim Pedersen je ob napovedi ukinitve dejal, da gre za težko odločitev: pošta je bila del danske družbe več kot 400 let, a ob nadaljnjem upadanju pošiljanja pisem ta storitev preprosto ni več ekonomsko vzdržna.