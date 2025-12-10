Pošta na Danskem bo prodala svoje poštne nabiralnike

Skandinavski ponudnik poštnih storitev PostNord, ki na Danskem od 31. decembra ne bo več dostavljal pisem, je danes sporočil, da bodo prodali vse svoje rdeče poštne nabiralnike v tej skandinavski državi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Konec leta bo družba PostNord na Danskem dostavila zadnje pismo in se je zato odločila, da bo 1.200 svojih poštnih nabiralnikov podarila letni danski televizijski dobrodelni prireditvi Danmarks Indsamling," so sporočili iz podjetja, ki sta ga leta 2009 ustanovili danska in švedska vlada.

Tisoč poštnih nabiralnikov bodo od 15. decembra prodajali na spletni strani Fotex po ceni od 200 do 267 evrov. Na dražbah v januarju pa bodo prodali še 200 poštnih nabiralnikov s posebnih lokacij in tistih, ki so jih okrasili danski umetniki.

Število pisem se je od leta 2000 zmanjšalo za 90 odstotkov

Družba PostNord je imela na Danskem okoli 1.500 poštnih nabiralnikov. V sedanji obliki so jih začeli izdelovati leta 1876. Prve poštne nabiralnike pa so v državi postavili leta 1851 v Koebenhavnu.

PostNord je marca letos napovedal, da od prihodnjega leta na Danskem ne bodo več dostavljali pisem, ampak se bodo osredotočili na dostavo paketov. Kot razlog so navedli digitalizacijo, na račun katere se je število pisem od leta 2000 zmanjšalo za 90 odstotkov.

Njegovi poštarji pa bodo na Danskem še naprej raznašali pošto, vendar bodo zaposleni v danskem podjetju Dao, katerega glavna dejavnost je raznašanje časopisov. Podjetje je v svojih centrih že namestilo 1.500 novih rdečih poštnih nabiralnikov, saj želi ohraniti to tradicijo Dancev, ki so po besedah predstavnika podjetja "zelo navezani na tradicijo, ko gre za pošto in pisma".