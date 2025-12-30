Tragedija: za slovenskega potapljača je bil usoden Ledeni dihnik

V Škocjanskih jamah se je danes med raziskovanjem jame smrtno ponesrečil 49-letni potapljač, je povedal namestnik vodje Jamarske reševalne službe Maks Merela. Dodal je, da so potapljača takoj prenesli iz sifona in začeli z oživljanjem, vendar ponesrečencu ni bilo pomoči. Uradni vzrok nesreče še ni potrjen, reševanje še poteka.

Okrog 8.30 so se na raziskovanje jame odpravili trije potapljači in 11 jamarjev, ki so tvorili podporno ekipo. Okoli 11. ure so se potopili v prvi sifon. Nekaj minut po potopu sta se iz sifona vrnila dva potapljača, ki sta sporočila, da se je že v prvem sifonu ponesrečil tretji potapljač.

Maks Merela, namestnik vodje Jamarske reševalne službe Foto: STA

Iz Jamarske reševalne službe so na družbenem omrežju Facebook sporočili, da je kraj nesreče – sifon, imenovan Ledeni dihnik – od vhoda v jamo oddaljen več kot en kilometer.



"Trenutno je v jami 25 reševalcev, deset se jih zunaj pripravlja na vstop, od deset do 15 pa jih je še na poti. Oskrbovalna ekipa je že prispela do ponesrečenega, ekipa za zveze je še na poti; v kratkem pričakujemo vzpostavitev neposredne zveze s transportno ekipo," so zapisali.



Dodali so, da so bili do zdaj aktivirani trije reševalni centri (Sežana, Postojna, Tolmin) ter vodstvo JRS. Ostali reševalci so bili najprej postavljeni v pripravljenost, kasneje pa aktivirani z zborom ob 19. uri na zbirnem mestu pri Škocjanskih jamah.

Oživljanje ni bilo uspešno

Potapljača so takoj prenesli iz sifona in začeli z oživljanjem, vendar mu niso več mogli pomagati, je pojasnil Marela. Dva jamarska reševalca sta se zatem odpravila na površje in aktivirala Jamarsko reševalno službo.

Ob 12. uri je odšel v jamo še zdravnik Jamarske reševalne službe, ki je po navedbah Jamarske reševalne službe ob 18.40 potrdil, da je 49-letni potapljač, ki se je zagozdil v sifonu, žal umrl.

Reševalna akcija bi lahko potekala vso noč

Ponesrečenega potapljača bo Jamarska reševalna služba s transportnimi nosili prinesla iz jame. V Jamarski reševalni službi ocenjujejo, da bo reševanje potekalo vso noč, akcijo naj bi predvidoma zaključili v sredo dopoldne, ko bodo predstavili podrobnosti.

Po navedbah Jamarske reševalne službe je transportna ekipa iznos nosil sicer začela ob 19:25. V ekipi je 12 reševalcev, drugi pa opremljajo jamo za lažji in varnejši transport.

V reševanju sodelujejo tudi štab civilne zaščite občine Divača, Regijski štab civilne zaščite za primorsko in notranjsko regijo, Prostovoljno gasilsko društvo Divača in policija. Pomaga jim tudi enota za hitre intervencije civilne zaščite, ki nudi psihološko pomoč.