Maribor: namesto prazničnega sprehoda nočna mora

Praznično razpoloženje v Mariboru se je za mamo in njenega sina v soboto končalo z obiskom urgence. Na družbenem omrežju je zaokrožil zapis pretresene mame, ki opisuje dogodek, ki se je zgodil med potjo iz nakupovalnega središča Europark proti praznično okrašenemu mestnemu središču.

Na poti proti centru sta na mostu srečala skupino fantov, ki jima sprva nista posvečala nobene pozornosti. Eden izmed mladoletnikov se je s kolesom pripeljal mimo njiju in dečka od blizu poškropil s solzivcem.

Otrok je solzivec dobil neposredno v oči, tudi mama pa je utrpela blažjo izpostavljenost, saj ji je del razpršila zadel obraz. Dogodek se je zgodil nenadoma in brez kakršnegakoli povoda.

Otrok je moral noč preživeti v bolnišnici

Zaradi posledic napada je bil otrok odpeljan v UKC Maribor, kjer je moral noč preživeti na opazovanju. Dogodek je pretresel tako družino kot širšo javnost, ki se zdaj sprašuje, kako je mogoče, da se kaj takega zgodi sredi mesta in v času, ko je na ulicah veliko ljudi.

Kot je še zapisala mama na svojem družbenem profilu, je otrok temnopolt, zato sumi, da je bil razlog za napad rasizem in ne naključno dejanje. Starši, ki imajo temnopolte otroke, morajo še posebej poskrbeti za otroka, ker izgleda drugače od večine. Po njenih besedah nasilje ni naključje, nastaja pa v okolju predsodkov, piše Maribor24.si.

Odziv Lobnika in Mesca

Na napad se je odzval tudi Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik, ki je nasilje nad 12-letnim otrokom ostro obsodil. Poudaril je, da je vsako nasilje nad otroki nesprejemljivo, še posebej zavržna pa so dejanja, ki kažejo na elemente rasnega ali etničnega sovraštva.

"Otroci sodijo med najbolj ranljive skupine v družbi," opozarja Lobnik. Nihče ne bi smel odraščati v strahu ali biti izpostavljen nasilju zaradi svojih osebnih okoliščin. Takšni dogodki ne prizadenejo le posameznika in njegove družine, temveč spodkopavajo temeljne vrednote enakosti, človekovega dostojanstva in varnosti v družbi.

Zagovornik ob tem poziva pristojne organe, naj dogodek temeljito in učinkovito preiščejo ter ugotovijo vse okoliščine.

"To je vsega obsojanja vredno in grozljivo, da se to pri nas dogaja," pa je glede incidenta v oddaji Politično s Tanjo Gobec na Televiziji Slovenija danes dejal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec. Dodal je, da se sovraštvo vedno vsipa z vrha.