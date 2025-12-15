Novost v domu Luke Basija in Nastje Gabor, ki ju je pozitivno presenetila

Kot glasbenika sta Luka Basi in Nastja Gabor navajena živeti v ritmu, ki ju pogosto vodi stran od doma: koncerti, nastopi, snemanja, pozni večeri in zgodnja jutra. Ob takšnem urniku se zavedata, kako pomembno je, da dom diha tudi takrat, ko ju ni doma. Z dvema majhnima otrokoma je kakovost zraka še kako pomemben del njihovega vsakdana, saj vpliva na spanec, počutje in zdravje. Pri načrtovanju svojega novega doma sta zato razmišljala, kako ustvariti prostore, ki ostanejo prijetno sveži, topli in udobni brez nenehnega odpiranja oken. Za Siol.net sta razkrila, kako sta se lotila tega izziva in zakaj pravita, da je kakovosten prezračevalni sistem prinesel razliko, ki sta jo začutila že prvi dan.

Zakaj sta Luka in Nastja prezračevanje vključila v svoj novi dom?

Ko sta se odločila za gradnjo novega doma, sta Luka Basi in Nastja Gabor vedela, da želita ustvariti prostor, ki bo dolgoročno udoben in zdrav za vso družino. Sodobne novogradnje so dobro izolirane, kar je dobro za toploto, a hkrati pomeni, da zrak v prostoru ne kroži tako naravno, kot bi si želeli.

Prav to je bil eden izmed ključnih razlogov, da sta prezračevanje načrtovala od začetka. Želela sta dom, kjer bivalna klima ostane sveža vse dni v letu, ne glede na vreme ali to, ali sta doma. Z majhnima otrokoma je bilo zanju posebno pomembno, da je zrak čist, da se v prostorih ne zadržuje vlaga in da imajo otroške sobe vedno dovolj svežine, tudi čez noč.

Rešitev, ki je to omogočila, je bila nova generacija prezračevanja ORCA SPRING. V hišo sta vgradila tri pare lokalnih prezračevalnih enot, ki sta jih razporedila po ključnih prostorih doma in s tem zagotovila enakomerno prezračevanje.

Pri izbiri ponudnika sta gledala tudi na praktičnost: minimalni posegi, hitra montaža ter sistem, ki deluje tiho in nevidno v ozadju. Želela sta rešitev, ki ne zahteva vsakodnevnega ukvarjanja, ampak preprosto skrbi za kakovost zraka.

ORCA SPRING v praksi: svežina, ki se jo čuti že prvi dan

Foto: Orca Energija Po selitvi v novi dom sta Luka Basi in Nastja Gabor takoj opazila učinek prezračevanja. Zrak v prostorih je vedno svež, v otroških sobah pa ni več tiste zadušene toplote, ki se pogosto pojavi čez noč. Sistem deluje tiho, brez motečih svetlobnih efektov in enakomerno, zato se v njihovem domu ustvari občutek, kot da se zrak sam obnavlja ravno v pravem ritmu.

Najbolje to opišeta kar sama: "Občutek topline, medtem ko te objema svež zrak? Neprecenljivo. Orca prezračevanje je top! Mi imamo 'luft', in to dobesedno! Montaža pa? Kot je že standard pri Orci: zabavna, hitra in vrhunsko izpeljana z obilico smeha. Če si želite dom, kjer dihata udobje in kakovost, potem je Orca res prava izbira."

Pri Luki in Nastji je ORCA SPRING postal del doma tako naravno, da o njem zdaj razmišljata le še v trenutkih, ko opazita razliko na obiskih v drugih domovih. Prostore zračita brez odpiranja oken, brez prepiha, po zimi brez izgube toplote in predvsem brez skrbi.

Zakaj je prezračevanje ključni del sodobnega doma in kaj prinaša ORCA SPRING? V sodobnih domovih, kjer se energijska učinkovitost začne pri odlični izolaciji, se pojavlja nova resničnost: zjutraj se v spalnicah nabere težek zrak, v kopalnicah se zadržuje vlaga, v hladnem zimskem času pa okna ostajajo zaprta dlje, kot bi si v resnici želeli. V praksi to pomeni, da se kakovost bivanja hitro spremeni. Foto: Orca Energija Prezračevanje ORCA SPRING je zasnovano prav za takšne domove. Deluje kot neviden, tih mehanizem, ki skrbi, da v prostorih ves čas kroži svež zrak, ne da bi toplota uhajala skozi odprta okna. Sistem toploto prestreza in jo vrača nazaj v prostor, zato je zrak prijeten, temperatura pa ostaja stabilna. To je eden izmed razlogov, zakaj uporabniki pogosto pravijo, da je razlika občutna že prvi dan: nenadoma dom diši po svežini, ne pa po vlagi ali postanosti. Ker ORCA SPRING deluje ves čas, se kakovost zraka vzdržuje avtomatsko. Senzorji zaznavajo, kdaj se v prostoru nabira vlaga ali kdaj je zrak preprosto težji, kot bi moral biti, in prezračevanje se temu prilagodi. Za družino to pomeni, da jim ni treba razmišljati, kdaj zračiti ali koliko časa pustiti okno odprto. Dom preprosto diha z njimi. Pri tem se prezračevanje ne pozna le na počutju, temveč tudi na domu samem. Manj vlage pomeni manj možnosti za nastanek plesni, stabilnejša temperatura prinaša nižjo porabo energije, tiho delovanje pa ohranja občutek miru, ki je v družinskem življenju tako zelo dragocen. Pomemben del zgodbe je tudi zanesljivost, saj vam ORCA saj vam ORCA od 15.decembra ponuja dodatna 3 leta garancije brezplačno, torej skupno 5 let brezskrbnosti. Ker gre za rešitev, ki jo Orca Energija razvija kot del svoje nove generacije prezračevanja, je prilagojena realnim potrebam sodobnih hiš in stanovanj. Poleg tega ima podjetje lastno servisno mrežo po vsej Sloveniji, kar uporabnikom daje občutek varnosti tudi po vgradnji. To je še nekaj, kar Luka in Nastja zelo cenita.

Foto: Orca Energija

Zakaj se za prezračevanje odločiti zdaj?

Zima je obdobje, ko je kakovost zraka doma najbolj opazna. Okna ostajajo zaprta, prostori se hitreje napolnijo z vlago, vonj po postanem zraku pa postane del jutranje rutine. Prav zato mnogi šele v tem času opazijo, kako zelo prezračevanje vpliva na udobje in zdravje doma – in prav zato je zdaj pogosto najprimernejši trenutek za spremembo.

Foto: Orca Energija Pri Orca Energiji so leto sklenili s posebno ponudbo, ki dodatno olajša odločitev: akcija za prvih 100 kupcev možnost pridobitve subvencije Eko sklada do 30 odstotkov, ter brezplačno podaljšanje garancije na 5 let. To pomeni, da je začetek zime priložnost, ko je mogoče združiti ugodnejšo investicijo in takojšnje izboljšanje kakovosti bivanja. Prezračevanje namreč pokaže učinek takoj: svež, lahek zrak, manj vlage v prostoru in prijetnejši občutek v spalnicah že po eni sami noči.

Še ena prednost zimskega časa je ta, da šibkejše kroženje zraka najbolj razkrije, kako se dom obnaša v resničnih razmerah. Če je zrak težak, če se okna rosijo ali če otroške sobe postanejo zatohle, je to jasen znak, da prostor potrebuje pomoč pri izmenjavi zraka. ORCA SPRING rešuje prav to.

Če se za vgradnjo prezračevalnega sistema odločite še letos, bosta vaša družina in dom na novo zadihala že to sezono in ne šele naslednjo. Ko pa boste občutili razliko, ki jo prinese prezračevanje, bo jasno: svežina ni luksuz, temveč del zdravega in udobnega doma.

