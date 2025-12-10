Evropska unija bo do leta 2040 izpuste toplogrednih plinov zmanjšala za 90 odstotkov glede na leto 1990, so se v torek zvečer dogovorili pogajalci Evropskega parlamenta in Sveta EU. Unija bo cilj deloma dosegla s financiranjem projektov za zmanjšanje emisij v partnerskih državah.

Pogajalci Evropskega parlamenta in Sveta EU, v katerem so zastopane države članice, so dosegli načelni dogovor o dopolnitvi podnebnega zakona EU z zavezujočim podnebnim ciljem za leto 2040. Do takrat bo unija v skladu s torkovim dogovorom izpuste toplogrednih plinov zmanjšala za 90 odstotkov glede na leto 1990, so ponoči sporočili iz obeh institucij.

Pri izračunu izpustov se bodo od leta 2036 dalje upoštevali tudi mednarodni ogljični dobropisi v višini do pet odstotnih točk. Gre za financiranje projektov za zmanjšanje emisij v partnerskih državah.

Evropska komisija pa bo morala vsaki dve leti oceniti napredek pri doseganju cilja, pri čemer bo morala upoštevati najnovejše znanstvene podatke, tehnološki razvoj in mednarodno konkurenčnost EU. Če bo treba, bo lahko po zaključeni reviziji predlagala dopolnitev zakonodaje, vključno s prilagoditvijo cilja za leto 2040.

V torek sklenjeni načelni dogovor bosta morala zdaj Evropski parlament in Svet EU še uradno potrditi, da bo lahko začel dopolnjeni podnebni zakon veljati. Cilj za leto 2040 sicer predstavlja vmesni cilj pri doseganju podnebne nevtralnosti EU do leta 2050, še piše STA.