Sreda, 10. 12. 2025, 6.16
8 minut
Državni svet o zahtevi za ustavno presojo in zadržanje dela zakona o božičnici
Državni svet bo danes na pobudo interesne skupine delodajalcev odločal o zahtevi za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona o zimskem regresu. Delodajalci si želijo začasnega zadržanja zakona v delu, ki prinaša obvezno božičnico, in na koncu njegove razveljavitve v tem delu ali v celoti.
Predstavniki delodajalcev problematizirajo več vidikov zakona o pravici do zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, začenši z domnevno formalno protiustavnostjo. Med drugim izpostavljajo spornost uporabe omnibus tehnike, saj zakon ureja tri ločena vprašanja - zimski regres, ureditev t. i. normirancev in zimski dodatek za upokojence, obregnili pa so se tudi ob uporabo nujnega zakonodajnega postopka.
Prav tako v predlogu navajajo domnevne vsebinske protiustavnosti. Kot pišejo, "obveznost izplačila zimskega regresa v predpisani višini in roku predstavlja omejitev, poseg v svobodno gospodarsko pobudo delodajalcev", "vlada je z zakonom gospodarsko pobudo ne le omejila, temveč dejansko izvotlila".
"Za uresničitev te 'domislice' je zakonodajalec posegel tudi v načelo socialne države iz 2. člena ustave, ki v razmerju med delavci in delodajalci vzpostavlja tudi t. i. socialni dialog," navajajo v nadaljevanju in dodajajo, da je vlada, ker bi poglobljen socialni dialog terjal svoj čas, tega "dejansko ukinila".
Državni svet bo danes na predlog svojega predsednika Marka Lotriča odločal tudi o predlogu zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 163. člena zakona o urejanju trga dela, ki s 1. januarjem 2026 prinaša spremembe na področju agencijskega dela, na dnevnem redu pa imajo med drugim še stališče k predlogu zakona o varstvu javnega reda in miru.