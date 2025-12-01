Sezona božičnic pred vrati: takšna bodo izplačila v največjih slovenskih podjetjih

Vse več podjetij razkriva podatke o finančnih nagradah ob koncu leta, naj bodo to božičnica, zimski regres, nagrada za poslovno uspešnost ali kaj tretjega. Podjetja z največ zaposlenimi smo vprašali, kdaj in v kolikšni višini bodo nagradili svoje zaposlene. Številna dokončne odločitve o božičnici še niso sprejela, je pa jasno, da bodo zaradi odločitve vlade letos božičnico prejeli vsi zaposleni, medtem ko jo je pretekla leta po podatkih Zveze svobodnih sindikatov Slovenije prejemala le okoli tretjina zaposlenih.

Začnimo pri največjem zaposlovalcu v državi: v državni upravi bo več kot 30 tisoč zaposlenih novembrsko plačo prejelo 12. decembra, takrat naj bi vsem izplačali tudi zakonsko določen zimski regres v višini slabih 639 evrov, so nam pojasnili na finančnem ministrstvu.

Za širši javni sektor, ki vključuje na primer tudi javne zavode, podatka nimajo, a v najslabšem primeru bo delodajalec zaposlenim zimski regres izplačal 18. decembra, kot to veleva zakon. Marsikdo od približno četrt milijona zaposlenih v javnem sektorju bo letos prvič deležen božičnice.

Foto: Guliverimage Upokojenci in invalidi bodo zimski dodatek za letos v višini 150 evrov, ki ga prav tako določa nedavno sprejeti zakon, po pojasnilih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje prejeli 17. decembra. Tistim, katerim bo pravica do letnega dodatka za letos priznana naknadno, pa bo nakazan ob izplačilu rednih prejemkov za maj 2026.

Novi zimski regres je davčno zelo ugoden



– Zimski regres do višine 638,86 evra (polovica minimalne plače) je obvezen za vse delodajalce in ni obdavčen.

– Če delavcu delodajalec izplača več kot 638,86 evra, se razlika obravnava kot plačilo za poslovno uspešnost, ki tudi ni obdavčena, dokler skupni znesek ne preseže povprečne bruto plače, ki je septembra znašala 2.506,67 evra.

Uspešna podjetja bodo poleg zimskega regresa dala še božičnico

Glede na odgovore največjih podjetij se letos zaradi uvedbe obveznega zimskega regresa v višini polovice minimalne plača kaže nov vzorec. V najuspešnejših podjetjih, kjer so že v preteklih letih izplačevali radodarne božičnice ali nagrade za poslovno uspešnost, se ne bo veliko spremenilo. Večina jih bo izplačala obvezni zimski regres, poleg tega pa še dodatno božičnico ali nagrado za poslovno uspešnost, ki bo še precej višja.

V podjetjih, kjer je bila do zdaj božičnica bolj simbolične narave, bodo zdaj izplačali zakonsko minimalen zimski regres ali nekoliko višji znesek, da delavci ne bodo imeli občutka, da so na račun dobili zakonski minimum.

Večina podjetij do zdaj decembra delavcem poleg plače ni namenila nobenega drugega prejemka, saj je po podatkih Zveze svobodnih sindikatov Slovenije leta 2023 božičnico prejela le okoli tretjina zaposlenih. Zaposleni v teh podjetjih bodo nove pravice gotovo veseli, nestrinjanja delodajalcev nad vladno odločitvijo pa smo se v zadnjih mesecih gotovo naposlušali.

V Datalabu zaposlenim v povprečju 14.600 evrov bruto

Težav z vladno odločitvijo v podjetju Datalab nimajo. Javnost so z rekordno "božičnico" šokirali že lani, ko so v povprečju izplačali 4.900 evrov bruto, letos pa so presegli same sebe, saj bodo 80 zaposlenim izplačali kar 14.600 evrov bruto nagrade za poslovno uspešnost in udeležbo pri dobičku.

Katera podjetja so še razkrila višino vseh nagrad ob koncu leta?

Poglejmo najprej, katera podjetja so bila že pripravljena razkriti informacije o vseh dodatnih izplačilih zaposlenim ob koncu leta. Zanimivo je, da je bilo te podatke lažje dobiti pri podjetjih v zasebni lasti, medtem ko so v podjetjih v državni ali posredno državni lasti precej bolj skrivnostni.

Zaposleni v Elektro Ljubljana so nagrado za poslovno uspešnost v višini približno dva tisoč evrov prejeli že septembra. Foto: STA/Katja Kodba Eno najbolj transparentnih podjetij je bilo Novartis. Povedali so nam, da so ponosni na letošnje poslovne dosežke in da bodo zaposlenim ob koncu leta skupaj z zakonsko določenim zimskim izplačali nagrado za poslovno uspešnost v skupni višini 2.538,86 evra.

Verjetno najbolj zanimiv odgovor so nam poslali v Elektro Ljubljana, kjer so pojasnili, da božičnice niso izplačevali, so pa v skladu s podjetniško kolektivno pogodbo že septembra izplačali nagrado za poslovno uspešnost v višini približno dva tisoč evrov bruto. Sredi decembra bodo zaposlenim tako kot drugi delodajalci izplačali še obvezen zimski regres.

V Skupini Slovenske železnice bodo svojim zaposlenim letos izplačali zimski regres v višini 1.100 evrov bruto, kar je sto evrov več kot lani. Izplačali ga bodo 5. decembra 2025.

V Generali zavarovalnici bodo izplačali božičnico v višini 40 odstotkov povprečne novembrske plače v podjetju. Božičnico bodo zaposleni prejeli še pred božično-novoletnimi prazniki, so povedali.

V Zavarovalnici Triglav napovedujejo nagrado iz naslova uspešnosti poslovanja, ta je bila lani vezana na višino povprečne mesečne plače zaposlenega, sorazmerno s trajanjem delovnega razmerja posameznika v določenem obdobju, pri čemer je bilo posamezno izplačilo omenjeno navzgor.

Podobno nagrado za poslovno uspešnost poleg zimskega regresa napovedujejo tudi v Zavarovalnici Sava, izplačali naj bi jo do 15. decembra.

Kako radodarni bodo veliki trgovci?

Med velikimi trgovci po nagradah izstopa Spar Slovenija. Foto: Gaja Hanuna V Sparu Slovenija pravijo, da bodo tudi letos izplačali nagrado za poslovno uspešnost, ki bo znašala 33 odstotka mesečne bruto plače zaposlenega, od tega zneska pa se bo odštel izplačani zimski regres. Zimski regres in nagrade za poslovno uspešnost bodo izplačali 15. decembra.

Zaposleni v Lidlu Slovenija bodo ob izplačilu plače v decembru prejeli zimski regres v višini, ki je določena z zakonom. Razliko do izplačila višine zneska, ki bo enaka delu plače za poslovno uspešnost v lanskem letu, kar je 800 evrov bruto, pa bodo prejeli kot del plače za poslovno uspešnost, ki bo izplačana na Lidlovi darilni kartici. "Dodatno so zaposleni del plače za poslovno uspešnost v višini 400 evrov bruto prejeli že marca letos," so pojasnili.

V Hoferju drugih nagrad poleg obveznega zimskega regresa ne načrtujejo, v Mercatorju pa so naša vprašanja ignorirali.

Banke: zimski regres in nagrada za poslovno uspešnost

V NLB so pojasnili, da božičnice do zdaj niso izplačevali, lahko pa so – skladno s kolektivno pogodbo in če so poslovni rezultati to dopuščali – zaposlenim izplačali nagrado za poslovno uspešnost. "Poudarjamo, da nagrada ni bila avtomatično izplačana vsako leto, temveč zgolj v primeru, če so poslovni rezultati to omogočali. Poslovni rezultati so v zadnjih letih izplačilo omogočali. Tako so zaposleni na kolektivni pogodbi lani prejeli nagrado za poslovno uspešnost v višini 1.550 evrov bruto na zaposlenega." Odločitve o letošnji nagradi za poslovno uspešnost še niso sprejeli, bodo pa seveda v skladu z zakonom izplačali zimski regres.

Podobno pravijo v naši drugi največji banki OTP – iz odgovorov je razbrati, da bodo izplačali tako zimski regres kot nagrado za poslovno uspešnost, o kateri se bodo dokončno odločili v začetku decembra.

Na naša vprašanja o božičnici iz Banke Intesa San Paolo niso odgovorili.

V katerih podjetjih še obljubljajo izplačilo, ki bo višje od zakonskega?

V Petrolu pravijo, da so marca ob 80-letnici podjetja izplačali rekordno visok regres 2.400 evrov in da zato zimski regres ne bo višji od zakonsko predpisanega. Delavci bi lahko tako kot lani dobili tudi božičnico, a pogajanja o njenem izplačilu še potekajo.

Zaposleni v Pivovarni Laško Union bodo letno nagrado prejeli predvidoma maja prihodnje leto. Foto: STA , V Pivovarni Laško Union bodo v jubilejnem letu ob 200-letnici pivovarstva v Laškem poleg zimskega regresa zaposleni prejeli paket pijač in praktično darilo za promocijo zdravja. "Dodatno bodo prejeli tudi letne nagrade, ki bodo predvidoma izplačane maja 2026. Višina nagrade bo odvisna od doseganja individualnih ciljev vsakega posameznika in uspešnosti podjetja v letu 2025," so sporočili.

Kar nekaj je še večjih podjetij, kjer pravijo, da bodo poleg obveznega zimskega regresa izplačali še božičnico ali nagrado za poslovno uspešnost, a odločitve o njeni višini še niso sprejeli. To so Telekom Slovenije, Luka Koper, Hisense Europe, Lek, A1, Eles, Gen I, Goodyear Slovenija, Talum, MOL Slovenija.

V katerih velikih podjetij bo obvezen zimski regres edina nagrada?

V Pošti Slovenije pravijo, da se bodo morali zaposleni zadovoljiti s predpisanim zimskim regresom, saj dodatna izplačila, na primer za poslovno uspešnost, niso predvidena.