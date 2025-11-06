Kolegij ekonomsko-socialnega sveta (ESS) ni preklical petkove seje ESS, saj sindikati v to niso hoteli privoliti. Delodajalci medtem vztrajajo pri prekinitvi aktivnosti znotraj sveta, dokler ne dobijo odgovorov, in jih na sejo ne bo. Če se postopka sprejemanja zakona o božičnici in normirancih v DZ ne ustavi, grozijo z izstopom iz ESS.

Kot je po izredni seji kolegija za STA pojasnil predsedujoči ESS in glavni izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Mitja Gorenšček, so delodajalci vladi oz. ministru za delo Luki Mescu danes v luči zaznanih kršitev pravil o delovanju ESS postavili "nekaj vprašanj oziroma zahtev".

V zvezi z nekaterimi kršitvami so vladi izrekli le opomin in izrazili pričakovanje, da jo Mesec opozori na pravila ESS in pozove, da jih v prihodnje upošteva, glede dveh kršitev, vezanih na obvezno božičnico in prenovo ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, pa niso popustili.

Vztrajali so, da se postopek sprejemanja predloga zakona o izplačilu zimskega regresa in prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov v DZ ustavi, da se ti vsebini vrneta v razpravo na ESS, potem pa v obliki dveh ločenih predlogov nadaljujeta zakonodajno pot, je povzel predstavnik GZS.

Minister Mesec naj bi danes ta pričakovanja predstavil premierju Robertu Golobu in se z njim posvetoval. "Od reakcije vlade bo odvisno, kakšna bo naša reakcija," je napovedal Gorenšček.

V delodajalskih organizacijah so se v tej luči na današnji izredni seji kolegija ESS zavzeli za umik za petek sklicane seje sveta, a v sindikatih v to niso privolili. Glede na to, da delodajalci pojasnil vlade še nimajo, pa bodo vztrajali pri sredini napovedi prekinitve svojih aktivnosti znotraj ESS in se je ne bodo udeležili.

Pričakovati je torej, da bo seja zaradi nesklepčnosti prekinjena, deset minut po koncu pa je predvidena nova izredna seja kolegija ESS.

Gorenšček pričakuje, da bo delodajalska stran tam dobila zahtevane odgovore, s katerimi bo šla do odločevalcev v delodajalskih organizacijah, sledil pa bo premislek, kako naprej. "Tako da končna odločitev o usodi ESS v petek še ne bo znana. Razen v primeru, da nas bo vlada zavrnila, potem vemo, kakšna bo logična posledica - izstop iz ESS," je sklenil.

Sindikati poteze delodajalcev označujejo za izsiljevanje

V sindikatih pa razlogov za preklic petkove seje ESS ne vidijo, je za STA povedal predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Andrej Zorko. Na njej namreč pričakujejo odgovore vlade glede njene odločitve, da ureditev glede normirancev samovoljno vključi v predlog zakona o izplačilu zimskega regresa in prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

Socialni partnerji so se namreč pretekli teden dogovorili, da se za obravnavo teh sprememb ustanovi strokovni odbor ESS, ki pa svojega dela ni opravil.

V sindikalnih centralah so že v sredo presodili, da gre pri odločitvi delodajalcev, da zaradi vladnih kršitev pravil o delovanju ESS prekinejo aktivnosti v okviru sveta, za izsiljevanje oziroma izgovor za nestrinjanje z obvezno božičnico. Zorko je ob tem za STA poudaril, da bi imela vlada, če bi se odločila za umik zakona o obvezni božičnici, še precej večje težave s sindikati, kot jih ima zdaj z delodajalci.

ESS ima sicer na petkovi seji na dnevnem redu potek sanacije po poplavah in zemeljskih plazovih v avgustu 2023, predloga zakona o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje in sprememb zakona o odpravljanju posledic dela z azbestom, izhodišča za pripravo predloga zakona o udeležbi delavcev pri dobičku ter izvajanje načrta za okrevanje in odpornost.