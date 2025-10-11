Čeprav so delodajalske organizacije na petkovi seji ESS zaradi nestrinjanja zapustile razpravo o uvedbi obvezne božičnice, javnomnenjska raziskava Valicona kaže drugačno sliko. "Mnenje o uvedbi božičnice je tudi med predstavniki vodstvenih in vodilnih delavcev naletelo na dober odziv – podpira jo več kot polovica vprašanih, nasprotuje pa ji dobra tretjina. Tudi med obrtniki, od koder je bilo največ kritik, je razmerje približno uravnoteženo," poudarja Andraž Zorko in kot delodajalec dodaja, da v njihovem podjetju božičnico izplačujejo vsako leto, tudi ko so rezultati slabši, kar zanje pomeni nižji bruto strošek.

Kot komentira Andraž Zorko iz Valicona, so številke precej drugačne od vtisa, ki ga dajejo delodajalske organizacije: "Rezultati kažejo, da je mnenje o uvedbi božičnice tudi med predstavniki vodstvenih in vodilnih delavcev naletelo na dober odziv, podpira jo več kot polovica vprašanih, nasprotuje ji dobra tretjina. Tudi med obrtniki, od koder je bilo največ kritik, je to razmerje približno uravnoteženo, slaba četrtina uvedbo podpira, dobra četrtina ji nasprotuje. Ti podatki kažejo, da med delodajalci niso samo nasprotniki uvedbe obvezne božičnice, kot bi sicer lahko sklepali iz nastopov predstavnikov delodajalcev v medijih."

Zorko: Božičnica je za delodajalce nižji strošek in za zaposlene poštena nagrada

Kot delodajalec dodaja še osebno izkušnjo: "Tudi sam sem v vlogi delodajalca. Za nas ta ukrep pomeni znižanje stroškov. Z veseljem vsako leto izplačamo božičnico, tudi v letih, ko je rezultat morda malo slabši, in to bo za nas pomenilo nižji bruto strošek. Verjamem, da so podjetja, v katerih bo to težje izvedljivo, a ta so v manjšini. Vsak delavec si zasluži neko nagrado ob koncu leta – tudi tisti, ki so na bolniški ali porodniški. Jaz na to gledam kot na neke vrste zimski regres, ki smo ga sicer zadnja leta tudi izplačevali."

Več kot polovica podjetij že izplačuje, vlada bi strošek razbremenila

Minister za delo Luka Mesec je odločitev delodajalskih organizacij, da so zaradi nestrinjanja zapustile sejo ESS, obžaloval in delodajalce ob tem pozval, naj do naslednjega srečanja premislijo o smiselnosti takšnega koraka. Minister je v izjavi za medije zavrnil očitke, da se vlada ni pripravljena resno pogajati.

Vlada je po njegovih besedah predlagala sklep o ustanovitvi posebne pogajalske skupine ESS, na kateri da bi se lahko pogajali o vseh parametrih božičnice, a se to glasovanje zaradi odhoda delodajalcev ni zgodilo: "Delodajalska stran se je odločila, da na takih pogajanjih ne želi sodelovati, in to obžalujem. Na srečo niso izstopili iz ESS, ampak so zgolj zapustili sejo," je dejal minister in delodajalce pozval, naj se vrnejo za pogajalsko mizo.

"V zasebnem sektorju v Sloveniji dela 650 tisoč ljudi, okoli 390 tisoč ljudi jo je prostovoljno prejelo že lani. To, da gremo s predlogom božičnice, ni neka nezamisljiva obremenitev podjetij, želeli pa bi, da se postavijo skupni gabariti in obveznost, da jo dobijo vsi," je poudaril Mesec.

Po Meščevih besedah ne bodo predlagali uvedbe dvodelnega regresa, kot se je omenjalo v javnosti, ampak nov institut - zimski dodatek k plači. V njem bodo določili, kdo mora dodatek prejeti ter v kakšni višini, kdaj mora biti izplačan ter katera podjetja so pri tem lahko izvzeta in kakšni so možni odlogi. "To so parametri, o katerih se želimo s socialnimi partnerji pogajati in iskati skupen jezik," je zatrdil.

Napovedal je, da bo predlog zakona že prihodnji teden na voljo v branje socialnim partnerjem, pri čemer je posebej poudaril, da je ESS "le posvetovalno telo vlade in da če se ta o zakonu noče pogovarjati, ima vlada pravico sprejeti zapisan zakon".

Finančni minister Klemen Boštjančič je v Spotkastu povedal, da bi bila božičnica posredna razbremenitev plač, kjer bi bil "bruto enak neto", saj bi bila izplačana brez davkov in prispevkov. Na mizi je več predlogov glede višine – od polovice minimalne plače (okrog 640 evrov) do celotne minimalne plače.

Štrukelj: Slovenija je v dostojni kondiciji, ki omogoča izplačilo obvezne božičnice

Da podatki kažejo, da je Slovenija v dostojni kondiciji, ki omogoča izplačilo obvezne božičnice, pa je včeraj poudaril predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj. Ob tem je izrazil obžalovanje, da delodajalci niso pristali vsaj na pogovore, saj je sindikalna stran nakazovala možnosti za iskanje nekih kompromisov. Med drugim so predlagali, da bi se lahko za podjetja, ki so v slabšem položaju, podobno kot pri izplačilu regresa tudi v primeru obvezne božičnice uporabili instituti, kot je podaljšanje roka za izplačilo in podobno.

Robert Golob je septembra 2025 napovedal uvedbo obvezne božičnice za vse zaposlene, kar je prvič v zgodovini Slovenije, da bi bila božičnica zakonsko zagotovljena vsem delavcem. Vlada je na seji 18. septembra 2025 potrdila izhodišča: božičnica naj bi znašala vsaj polovico minimalne bruto plače in bila izplačana še istega leta. Ključna novost je popolna davčna razbremenitev – "božičnica bo razbremenjena vseh davščin in tudi prispevkov", je poudaril Golob. S tem ukrepom vlada neposredno zvišuje neto izplen zaposlenih ob koncu leta, saj delavci prejmejo celoten znesek brez odbitkov, delodajalci pa za ta izplačila ne plačajo davkov in prispevkov. "Na ta način želimo zmanjšati davčno obremenitev neto prejemkov vseh zaposlenih v državi," pojasnjuje premier.