Loto: Slovenija v pričakovanju, znano je, kdaj bo žrebanje

Novoletni Loto 2025 je bil razprodan v rekordnem času, zanimanje pa ostaja veliko tudi po zaključku prodaje. Po podatkih Loterije Slovenije bo žrebanje potekalo 1. januarja 2026, torej danes, v večernih urah, ko bodo znani dobitniki privlačnih nagrad, med katerimi so tudi stanovanja in denarne rente.

Novoletni Loto je tudi letos poskrbel za izjemno zanimanje med igralci, saj so bili vsi listki razprodani že v osmih dneh. Skupno je bilo prodanih vseh 450 tisoč listkov. Letošnji Novoletni Loto prinaša izjemno privlačne dobitke. Med njimi so tri stanovanjske nagrade in številne denarne nagrade ter rente.

Letošnji dobitki pri igri Novoletni Loto so:

1x stanovanje v Ljubljani + 90.000 evrov

1x stanovanje v Kopru + 80.000 evrov

1x stanovanje v Mariboru + 50.000 evrov

3x mesečna renta v višini 1.500 evrov za 10 let

9x naložbeno zlato (100 g) + 3.000 evrov

500x 250 evrov

15.000x 50 evrov

Kdaj bo potekalo žrebanje?

Kot navaja Loterija Slovenije, bo žrebanje Novoletnega Lota potekalo danes ob 20.55 na drugem programu TV Slovenija. Žrebanje bo izvedeno v posebnem prenosu po rednem žrebanju igre Loto na Televiziji Slovenija.

Žrebanje vseh 15.515 dobitkov bo izvedeno računalniško, rezultati pa bodo po zaključenem žrebanju objavljeni na uradni spletni strani Loterije Slovenije ter v njihovi mobilni aplikaciji.