Ponedeljek, 8. 12. 2025, 13.28
26 minut
Novoletni Loto je razprodan
Z razprodajo celotne omejene izdaje 450 tisoč potrdil se končuje uvodni del letošnjega Novoletnega Lota.
Novoletni Loto je posebno praznično žrebanje, ki velja za najbolj priljubljeno slovensko igro na srečo. Za letošnjo izvedbo je bilo pripravljenih 450 tisoč potrdil, s katerimi se bodo igralci potegovali za izjemne nagrade – med njimi stanovanja v Ljubljani, Kopru in Mariboru. Poleg tega bodo izžrebane še tri mesečne rente v višini 1.500 evrov za obdobje desetih let ter devet dobitkov stogramskih naložbenih zlatnikov.
Žreb bo določil tudi bogato število manjših nagrad: 500 dobitkov po 250 evrov ter kar 15 tisoč dobitkov po 50 evrov. Skupno je v letošnjem skladu 15.515 nagrad v vrednosti več kot 2,7 milijona evrov.