Novoletni Loto je posebno praznično žrebanje, ki velja za najbolj priljubljeno slovensko igro na srečo. Za letošnjo izvedbo je bilo pripravljenih 450 tisoč potrdil, s katerimi se bodo igralci potegovali za izjemne nagrade – med njimi stanovanja v Ljubljani, Kopru in Mariboru. Poleg tega bodo izžrebane še tri mesečne rente v višini 1.500 evrov za obdobje desetih let ter devet dobitkov stogramskih naložbenih zlatnikov.

Žreb bo določil tudi bogato število manjših nagrad: 500 dobitkov po 250 evrov ter kar 15 tisoč dobitkov po 50 evrov. Skupno je v letošnjem skladu 15.515 nagrad v vrednosti več kot 2,7 milijona evrov.