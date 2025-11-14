Na hrvaškem nepremičninskem trgu je bilo v prvih devetih mesecih leta sklenjenih za 13 odstotkov manj kupoprodajnih pogodb kot v enakem obdobju lani. Najbolj se je prodaja upočasnila v Dalmaciji, povečala se je le v treh županijah v notranjosti države. Manj je tudi tujih kupcev, je pokazala raziskava hrvaške nepremičninske agencije Opereta.

Na Hrvaškem so v prvih devetih mesecih leta zabeležili 85.563 kupoprodaj, kar je torej za 13 odstotkov manj kot lani.

Stanovanjski segment je doživel 14-odstotni padec, vendar ostaja osrednji nosilec tržne aktivnosti s skupno 19.442 prodanimi nepremičninami. Največ transakcij še vedno predstavljajo stanovanja in apartmaji. Prodali so jih 17.164 ali za 13 odstotkov manj kot lani. Število prodanih hiš se je zmanjšalo za 22 odstotkov na 2.278.

"Takšen trend je posledica kombinacije upočasnitve trgov v državah, od koder prihaja največ kupcev, višjih obrestnih mer v območju z evrom ter izrazite rasti cen nepremičnin na Hrvaškem," je rezultate analize v četrtek komentiral direktor Operete Boro Vujović.

Letošnje leto je po njegovi oceni prineslo stabilizacijo trga, ki pa kljub upočasnitvi prodaje ostaja dinamičen.

Padec prometa tudi v Zagrebu

Število transakcij se je povečalo v Varaždinski županiji, kjer je naraslo za 38 odstotkov, ter v Koprivniško-križevski in Liško-senjski županiji, kjer dosegajo 18,2- in 13,6-odstotno rast.

Najbolj, in sicer za dobro četrtino, je prodaja nepremičnin medtem upadla v Splitsko-dalmatinski, Krapinsko-zagorski in Dubrovniško-neretvanski županiji. V Zagrebu se je prodaja zmanjšala za petino na 11.682 prodanih nepremičnin.

Trend prodaje nepremičnin na Hrvaškem glede na analizo potrjuje vse večjo decentralizacijo trga. Zanimanje se premika proti severnim in celinskim območjem, kjer je razmerje med ceno in kakovostjo življenja ugodnejše.

Velik upad tujih kupcev

K upadu transakcij je prispeval tudi 22-odstotni padec števila tujih kupcev. Največ jih glede na analizo še vedno prihaja iz Nemčije, Slovenije in Avstrije, a jih je bilo za od 22 do 28 odstotkov manj kot lani. Zmanjšanje zanimanja je vidno tudi pri Skandinavcih, medtem ko manjši trgi, kot so Srbija, Severna Makedonija in Romunija, dosegajo rast.