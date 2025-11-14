Slovenski nepremičninski trg ostaja optimističen: rast cen se bo nadaljevala, a zmerneje #video

Vzdušje na slovenskem nepremičninskem trgu ostaja optimistično, zatrjujejo nepremičninski posredniki. Povpraševanje še vedno bistveno presega ponudbo, kar cene ohranja visoke. Sogovorniki ne pričakujejo drastičnih sprememb v prihodnjem letu. Rast cen se bo po njihovem mnenju nadaljevala, vendar z zmernejšim tempom. Ključni dejavniki, ki bi lahko vplivali na trg, so morebitno poslabšanje gospodarskih razmer, davčna politika in intenzivnost novih gradenj, a večjih prelomov za zdaj ni na vidiku. Optimistično razpoloženje med kupci in prodajalci podpira tudi ugodna dostopnost do posojil ter nizke obrestne mere.

Na dvodnevnem posvetu Poslovanje z nepremičninami se je v Portorožu zbrala strokovna in širša javnost s področja nepremičnin, stanovanjskih politik in gradbeništva. Ob robu posveta smo nepremičninske posrednike spraševali o trenutnem razpoloženju na slovenskem nepremičninskem trgu in kakšna so njihova pričakovanja za naslednje leto.

Branko Potočnik, predsednik Zbornice za poslovanje z nepremičninami (ZPN) pri GZS in direktor podjetja Insa nepremičnine:

Foto: Ana Kovač V Sloveniji povpraševanje po nepremičninah še vedno bistveno presega ponudbo, kar se še naprej odraža v višjih cenah na trgu. Če se bo nadaljevalo v tem trendu, bodo cene še naprej rasle, vendar ne "v nebo", kakor marsikateri lastnik nepremičnine mogoče pričakuje. To smo sicer napovedovali že pred desetletjem, a danes vidimo, da je vrednost nepremičnin bistveno višja kot takrat. Upajmo, da cene ne bodo šle prehitro previsoko.

Vseeno trenutno zaznavamo rahlo umirjanje trga, veliko bo odvisno od prihodnjih gospodarskih razmer. Država z napovedano gradnjo novih stanovanj rešuje predvsem razmere na najemniškem trgu, kar se bo predvidoma poznalo v najemnih razmerjih. Pri prodaji nepremičnin pa bistvenega vpliva na trg ne pričakujem.

Boštjan Udovič, direktor Zbornice za poslovanje z nepremičninami (ZPN) pri GZS:

Foto: Ana Kovač Po podatkih članov naše zbornice je med njimi precej optimizma. Število sklenjenih kupoprodajnih pogodb se povečuje, razpoloženje pa je odvisno od tega, na kateri strani so posamezniki. Prodajalci nepremičnin so že precej dolgo v boljšem položaju, so kot nekakšni bogovi. Trg je njihov, proda se praktično vse. Se pa trenutno razmere nekoliko umirjajo. Slika slovenskega nepremičninskega trga je trenutno pozitivna.

V prihodnjem letu ne pričakujem bistvenih sprememb, saj bi se za kaj takšnega moralo na trgu zgoditi nekaj prelomnega. Ne pričakujem bistvenih rasti cen nepremičnin. Ko bomo dosegli bistveno višjo ponudbo nepremičnin ali bo povpraševanje upadlo pa si lahko morda obetamo tudi padanje cen. A gre za teorijo, tega v praksi ni na vidiku. To bi se morda lahko zgodilo z uvedbo nepremičninskega davka ali s kakšnimi drugimi ukrepi na področju stanovanjske politike. Teh ukrepov ni in tudi ni pričakovano, da bi jih država lahko v relativno kratkem času sprejela. Glede na število izdanih gradbenih dovoljenj je intenzivnost investitorjev približno enaka kot do zdaj in bistveno zaostaja za povpraševanjem kupcev. Morda je tudi to eden od razlogov, da cene rabljenih nepremičnin skoraj ne odstopajo od novogradenj. Zavedati se moramo, da cene nepremičnin na trgu določajo kupci, ne prodajalci. Prodajalec določi svojo želeno ceno, kupec pa s strinjanjem z nakupom določi končno ceno!

Erika Markežič Kapelj, nepremičninska svetovalka podjetja RE/MAX Obala: Foto: Ana Kovač Letos opažamo več nepremičninskih poslov, stanje se izboljšuje. Čeprav so cene še nekoliko višje, kupcev to očitno ne odvrača od nakupa. Na Primorskem je zanimanja vedno dovolj. Ni nas strah, da bi kupcev, večinoma gre za slovenske, zmanjkalo.

Težko je napovedovati, kaj se bo z nepremičninami na Primorskem dogajalo prihodnje leto. A drastičnih sprememb glede na letos ne pričakujem.

Daniel Lovšin, direktor podjetja Casabela nepremičnine:

Foto: Ana Kovač Kljub temu da je v svetovnih finančnih trgih nekaj negotovosti, je na slovenskem nepremičninskem trgu veliko več optimizma, kot smo mu bili priča pred pol leta. Rast cen v zadnjih letih je predvsem posledica premajhne ponudbe nepremičnin na trgu, ki jih kupci zato razgrabijo.

Za napovedovanje razmer v prihodnjem letu bi najverjetneje potreboval kristalno kroglo. A vseeno menim, da če ne bo prišlo do globalnih pretresov in drastičnega poslabšanja gospodarskih razmer v državi, se bo optimistično razpoloženje nadaljevalo. Pričakujem manjšo rast cen, saj je bila ta v zadnjih treh letih morda previsoka. V primeru občutnega poslabšanja gospodarskega okolja pa lahko korekcijo pričakujemo tudi na nepremičninskem trgu.

Thomas Krelj, direktor podjetja Fesst nepremičnine:

Foto: Ana Kovač Vzdušje na slovenskem nepremičninskem trgu ostaja optimistično. Povpraševanje po nepremičninah se je zaradi nizkih fiksnih obrestnih mer in premajhne ponudbe novogradenj še povečalo. V Kranj imamo trenutno v gradnji dva projekta, ki se pospešeno prodajata. Čakamo na nove projekte, ki pa jih v bližnji prihodnosti ni na vidiku.

Vsaj do sredine prihodnjega leta pričakujem nadaljevanje optimističnega trenda. Dokler bodo vztrajale nizke obrestne mere, bo povpraševanje na Gorenjskem še vedno večje od ponudbe. Padca cen ne pričakujem. To bi se lahko zgodilo le v morebitni spremembi davčne politike, ki pa bo zelo trd oreh vsake vlade.

Vesna Levstek, direktorica podjetja Nepremičnine plus:

Foto: Ana Kovač Vzdušje na nepremičninskem trgu je stabilno. Pesimizem kupcev, ki ga je povzročala nenehna rast cen, se je ustavil. Očitno smo se vsi skupaj na to navadili. Zagotovo pa je vzdušje zaradi povečanega števila transakcij optimistično. A to pripisujem predvsem lažji in ugodnejši dostopnosti do posojil, ne povečanemu povpraševanju kupcev. To je po mojem mnenju obstajalo že prej, le do sklenitve poslov ni prišlo.

V prihodnjem letu lahko morda zaradi novele gradbenega zakona pričakujemo nekaj več nepremičnin na trgu. A bistvenih sprememb ne pričakujem, rahla rast cen se bo nadaljevala.

Utrinke s posveta si lahko ogledate v fotogaleriji: