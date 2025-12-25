Oven

Trenutno ste v krizi in vaše želje ali prizadevanja v razmerju so na dnu. Prestavite jih za nekaj časa. Vzemite življenje v svoje roke in videli boste, kako ste omejeni in kako se zadržujete. Določite vaš naslednji korak. A ne poskušajte preveč pritiskati naprej, da to ne bo zaustavilo vaše srčne izkušnje.

Bik

Danes boste prijateljski, topli in odprti, vi bodo opazili vašo pozitivno energijo. Izogibajte se težkim debatam in ne osredotočajte se na praktične zadeve. Preberite kakšno zanimivo knjigo, oglejte si romantično komedijo ali pa pojdi ven med ljudi. Vezani pa enostavno delite prijetne trenutke z osebo, ki jo imate radi.

Dvojčka

Današnji dan bo idealen, da se odpravite na neraziskana področja, kjer boste videli, da drugi počnejo enako kot vi. Lahko se odpravite sami ali v družbi, vezani lahko s seboj vzamete partnerja. Če še niste poskusili, potem je sedaj pravi čas, da se odpravite na novo življenjsko dogodivščino.

Rak

Naveličani ste vsakdana in želite pobegniti rutini. Svojim bližnjim predlagajte pobeg v neznano. Vašo idejo bodo podprli in vsem boste polepšali konec tedna. Odpravite se na kraj, ki ste ga obiskovali včasih in obujajte spomine. Čas, ki ga boste preživeli z družino, bo vsem dobro del, napolnil vas bo z energijo.

Lev

Dan boste začeli sproščeno in brez skrbi, to razpoloženje pa se bo čez dan spremenilo. Popoldan boste izvedeli novico, ki vas bo šokirala. Sledili bodo dolgi pogovori, ki se bodo zavlekli dolgo v noč. Sledila bo slaba volja, ampak na koncu se bodo stvari uredile, saj boste sprevideli, da vaša beseda sicer šteje, ni pa odločilna.

Devica

Danes boste v svojem svetu. Želeli si boste samote in posvečali se boste samo sebi. Dan izkoristite za sprehod v naravo in sprostitev misli. Za vami je zelo naporen teden, zato si vzemite čas zase. Kljub temu, da vaši bližnji ne bodo razumeli, zakaj ne želite preživeti časa z njimi, to naredite.

Tehtnica

Danes vas čaka obisk prijatelja, ki vas bo zelo razveselil. Te osebe že dolgo niste videli, zato boste komaj čakali, da vas bo obiskala. Gostu pripravite kosilo in ga povabite na sprehod v naravo, večer pa zaključite s pogovorom ob dobrem vinu. Ne pozabite držati obljube, ki ste jo dali tej osebi že pred časom.

Škorpijon

Nepričakovano srečanje bo lahko začetek nečesa novega in lepega, toda le, če boste pogumni, da boste storili kaj glede tega. Potrudite se, da bosta izmenjala številki in se dogovorita za ponovno snidenje. Ravno ta oseba bo tisto, kar ste tako dolgo čakali. Ne zamudite te izjemne priložnosti, ki se morda še dolgo ne bo ponovila.

Strelec

Na svoja pleča si boste naložili malce preveč dela, po vrhu vsega pa bodo ljudje od vas pričakovali, da boste reševali še njihove težave. Zaradi preobremenjenosti boste jezni in nerazpoloženi. Stanje v vaši denarnici ni prav nič razveseljujoče, se bo pa kmalu izboljšalo. Privoščite si sprehod v naravi, ki bo okrepil vaše zdravje.

Kozorog

Nikoli ne recite nikoli, vsaj ne glede ljubezni. Danes bo dober dan, da razmislite, kako ohraniti ljubezen in ji omogočiti, da bi trajala za vedno. Razmislite tudi o prihodnosti in kaj si v svoji zvezi želite doseči. Nato pa naredite potrebne korake v tej smeri. Ne pozabite, da ste vi tisti, ki imate niti svojega življenja v svojih rokah.

Vodnar

Čas je, da se znebite negativizma. Zdi se vam, da je svet obrnjen proti vam, toda temu ni tako. Prav je, da poskrbite za ponovni pozitivizem in napredovanje. Ne bodite tako slabe volje, saj bodo vaši bližnji kmalu siti vašega obnašanja. Pokažite, da se v vas skriva strast do življenja in energija.

Ribi

Zelo pomembno rešitev boste dosegli z dogovorom, ki ga boste sklenili prav danes. V celoti boste zadovoljni. Neomajni boste in nihče ne bo mogel vplivati na vas in vaše odločitve. Mislili boste s svojo glavo. Zvečer pa se le malce sprostite in si naberite nove energije za nove dogovore.