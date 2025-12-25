Kako se je rodil avtomobil – in zakaj to takrat ni nikogar zanimalo

Ozadje velike tehnične in družbene revolucije pred 140 leti, za katero pa leta 1885 še nihče ni vedel, da se je sploh zgodila.

Danes si življenja brez avtomobila ne znamo predstavljati, pred 140 leti pa ga ni potreboval nihče. Toda kljub temu ga je Karl Benz izdelal in ga leta 1885 tudi patentiral. Dolgoročne vizije zanj ni imel. Benz je izum izdelal kot tehnično rešitev nastalega problema in tako je nastala ena najpomembnejših tehnoloških inovacij. Pred 140 leti se tega še nihče ni zavedal, a ta dogodek je sprožil revolucijo družbe.

Karl Benz na svojem izumu. Foto: Mercedes-Benz

Leta 1885 o taki revoluciji namreč ni razmišljal še nihče. Ko se je Benz prvič peljal s svojim nenavadnim triciklom z lesenim sedežem, so ga prav vsi čudno gledali. Njegov "avtomobil" je bil vse prej kot čaroben in lep. Bil je glasen, smrdel je in prestrašil je tako živali kot ljudi.

Družba je na tak tehnološki izum gledala z nezaupanjem in celo prezirom. Zakaj bi potreboval tako hrupno vozilo, če pa za mobilnost skrbijo konji in tehnološko neprekosljiva – tako so vsaj mislil – železnica? Pred 140 leti je bil zato Benzov avtomobil dejansko tujec v svetu, ki zanj sploh še ni obstajal.

Imel bi štiri kolesa, če bi jih znal krmiliti

Karl Benz ni bil romantik. Bil je nemški inženir, ki se je izuma avtomobila (uradno "patent motorwagen") lotil iz povsem praktičnih razlogov.

To je bila nekakšna mehanska kompozicija s tremi kolesi. Imel bi sicer štiri, če bi Benz znal rešiti težavo krmiljenja. Okvir je bil cevni in podoben kolesu. Enovaljni motor je imel eno "konjsko" moč in največjo hitrost približno 16 kilometrov na uro. Da, ni bil lep in ni bil tih. Tudi zato javnost v njem ni mogla dojeti revolucije.

Mercedes je aprila leta 1894 predstavil vozilo velocipede - to je bil prvi serijski avtomobil na svetu. Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz

Izum v času mladega nemškega kraljestva, ko je bil inženir zelo cenjen poklic

Tako razmišljanje je bilo v skladu z razmerami v družbi. Leta 1885 je bilo nemško kraljestvo še mlada država. Staro je bilo šele 14 let. Nemčija se je hitro industrializirala z jeklom, kemijo in strojegradnjo. Večja mesta so bila polna delavnic, tovarn in izumiteljev. Inženir je bil zelo cenjen poklic.

Karl Benz, čeprav je izdelal takrat še nerazumen izum "avtomobil", ni bil ekscentrik. Bil je produkt okolja, ki je verjelo, da je napredek pogojen z disciplino in tehničnim znanjem. Svet je namreč takrat mislil, da je tehnični razvoj končan. Železnica, ki je potovanja skrajšala za več dni, je bila še sveže vtisnjena v zavest ljudi.

Svet na izum avtomobila še ni bil pripravljen

Kljub železnici je bil svet leta 1885 še počasen in razslojen. Večina ljudi se je rodila, živela in umrla znotraj nekaj deset kilometrov. Potovanja so še vedno trajala več dni. Novice so potovale z vlaki ali telegrafi. Zamude so bile splošen del vsakdana. Ideja, da bi se nekdo samostojno nekam odpeljal, je bila večini nepredstavljiva.

Industrijska revolucija se je dogajala, a to je bila revolucija brez romantike – delo je bilo fizično in naporno, delovni dnevi pa zelo dolgi. Tehnologija ni pomenila udobja, temveč preživetje.

Prav zato je bil Benzov avtomobil tako nenavaden in sprva slabo sprejet. Svet nanj ni bil pripravljen. Ni bilo prave infrastrukture, zakonodaje, po njem ni bilo niti prave potrebe.

Ozke ulice so bile polne konj, vozov, blata in iztrebkov. Konj je bil motor sveta v osebnem prevozu, prevozu tovora, javnem prometu, seveda tudi v vojski. Zakaj bi torej nekdo potreboval komaj kaj hitrejši avtomobil, če pa je mogoče zanesljiveje potovati s konjem?

Foto: Mercedes-Benz

Cecile Bertha Ringer se je rodila leta 1849, pozneje pa postala žena Karla Benza. Foto: Mercedes-Benz

Čeprav rojstvo avtomobila povezujemo z Benzom, ki ga je izdelal, je avtomobil v pravo zgodbo spremenila šele njegova žena Bertha. V nekoliko manj tehničnem smislu bi celo lahko dejali, da je za pravi rojstni trenutek avtomobila poskrbela prav ta avanturistična Nemka.

Leta 1888 se je namreč brez moževe vednosti usedla na tricikel in s sinovoma odpeljala na več kot sto kilometrov dolgo pot. Po gorivo je odšla v lekarno, zamašene cevi je čistila z lasnico in improvizirala z usnjem za zavore. Berthina vožnja je bila dokaz, da lahko stroj služi človeku, in morda prvi trenutek, ko je avtomobil postal nekaj več kot le tehničen eksperiment.

Vzporednice med letoma 1885 in 2025?

Ta dogodek je avtomobilu odprl vrata v 140 let zgodovine, ki jo je praznoval letos. Med Benzovim in današnjim časom bi lahko na tem mestu povlekli številne vzporednice – zdaj so električni avtomobili tisti, ki prinašajo nekaj novega, in tisto, za kar se je sprva zdelo, da tega nihče ne potrebuje.

Infrastruktura je bila pred dobrim desetletjem še v povojih – če je Bertha Benz nekoč gorivo kupila v lekarni, so pionirji elektromobilnosti za priključek prosili v vaški gostilni. Morda je to še vedno tehnologija, ki prehiteva okolje, in spet se mnogi sprašujejo, ali to spremembo zares potrebujemo. Podobno kot leta 1885.