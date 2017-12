Leta 1994 sta se na božični dan v finalu pokala Slovenije pomerila Smelt Olimpija in Postojna. Ljubljančani so zanesljivo zmagali s 97:77 in po osamosvojitvi Slovenije še četrtič osvojili pokalni naslov.



V Radencih, kjer so že ob polčasu vodili s 55:29, so še enkrat več dokazali, da nimajo resnejšega tekmeca. Oba nasprotnika na turnirju so odpravili brez večjih težav.

Najboljši strelec turnirja je bil Olimpijin Dušan Hauptman, ki so ga izbrali tudi za najboljšega igralca turnirja, najboljši obrambni igralec Vitalij Nosov pa je prav tako prihajal iz ljubljanske vrste.

Olimpija je naslov pokalnih zmagovalcev Slovenije do zdaj osvojila 19-krat.

Zgodilo se je še ...

Leta 1944 se je rodil nekdanji odlični nogometaš Jair Ventura Filho, znan tudi kot Jairzinho. Naslednik idola Garrincha je z Brazilijo zaigral na treh zaporednih svetovnih prvenstvih (1966, 1970, 1974) in bil eden od bolj zaslužnih za naslov svetovnega prvaka leta 1970.

Leto 1995 je prestižno lovoriko zlato žogo, ki jo France Football dodeljuje najboljšemu nogometašu leta v Evropi, prejel takrat 29-letni Liberijec George Weah. Nogometaš italijanskega Milana je v glasovanju premagal drugouvrščenega Nemca Juergena Klinsmanna in tretjeuvrščenega Finca Jarija Litmanena.

Leta 2006 je v 45. letu starosti umrla velika zvezdnica svetovne športne gimnastike Elena Muhina. Nesrečna telovadka, ki je le nekaj dni pred začetkom olimpijskih iger v Moskvi leta 1980 v vadbenem centru v Minsku doživela tragično nesrečo in zaradi tega ostala paralizirana, je bila četrta telovadka nekdanje Sovjetske zveze, ki je na svetovnem prvenstvu v Franciji leta 1978 osvojila zlato odličje v mnogoboju.

Leta 2008 je Phil Jackson postal šesti trener v zgodovini najkakovostnejše košarkarske lige, ki je dosegel tisoč zmag.

Rodili so se …

Leta 1938 – nekdanji kanadski hokejist Noel Pickard

Leta 1942 – nekdanji francoski teniški igralec Françoise Dürr

Leta 1944 – nekdanji brazilski nogometaš Jair Ventura Filho, Jairzinho

Leta 1957 – nekdanji angleški nogometaš Chris Kamara

Leta 1964 – nekdanji škotski nogometaš Gary McAllister

Leta 1968 – nekdanji ameriški hokejist Jim Dowd

Leta 1970 – nekdanja nigerijska atletinja Chioma Ajunwa

Leta 1970 – nekdanji nigerijski nogometaš Emmanuel Amunike

Leta 1973 – nekdanji angleški nogometaš Robbie Elliott

Leta 1977 – nekdanji mehiški boksar Israel Vazquez

Leta 1982 – slovenski nogometaš Janez Zavrl

Leta 1982 – nekdanji nogometaš Walesa Rob Edwards

Leta 1988 – ameriški košarkar Eric Gordon