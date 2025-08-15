Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nogometna tržnica, 15. avgust

Lovro Štubljar se seli v Groningen

Lovro Štubljar | Lovro Štubljar je v minuli sezoni kot posojen član Empolija branil za Celje. | Foto Jure Banfi/alesfevzer.com

Lovro Štubljar je v minuli sezoni kot posojen član Empolija branil za Celje.

Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Vratar Lovro Štubljar je našel novo sredino. Mladi slovenski reprezentant, ki je ta mesec dopolnil 21 let, se iz italijanskega drugoligaša Empolija (kot posojen nogometaš je v minuli sezoni branil za Celje) seli k nizozemskemu prvoligašu Groningenu.

Giovanni Leoni
Lovro Štubljar je z Groningenom podpisal pogodbo do leta 2029. Kariero je začel v Domžalah, poleti 2022 se je preselil v Empoli, kjer je igral predvsem za drugo ekipo, v prvi polovici sezone 2024/25 pa se je vrnil v Slovenijo. Kot posojen član Empolija je branil za Celje.

"Štubljar je mlad, nadarjen vratar, ki je prejšnji konec tedna praznoval svoj 21. rojstni dan. Empoli ga je zelo mladega pripeljal iz domovine v Italijo in je več sezon preživel na posoji pri klubih v Sloveniji. V domovini je igral za Celje in Domžale na najvišji ravni, kjer je v 44 ligaških tekmah ohranil devet nedotaknjenih mrež," so zapisali pri Groningenu in dodali, da se je Slovenec takoj pridružil prvi ekipi.

Prestop naj bi Groningenu, za katerega je pred leti uspešno igral slovenski napadalec Tim Matavž, dal več možnosti in globino na vratarskem položaju.

