Šeška jim ni uspelo pripeljati, so pa nemškega reprezentanta

Newcastle se je dolgo trudil, da bi v svoje vrste pripeljal Benjamina Šeška, a je na koncu potegnil krajšo. Slovenec je izbral ponudbo Manchester Uniteda, srake, ki za razliko od rdečih vragov nastopajo v ligi prvakov, pa so v želji, da bi okrepili zasedbo pred začetkom sezone, iz Milana pripeljale nemškega reprezentanta Malicka Thiawa.

Nemški reprezentant Malick Thiaw je postal tretji novinec Newcastla v tem poletju, saj se je angleški premier ligaš dogovoril o vseh podrobnostih za prestop tega obrambnega nogometaša iz Milana. Kluba zneskov ob prestopu nista sporočila, po poročanju nemške tiskovne agencije dpa pa naj bi bil prestop vreden okrog 40 milijonov evrov.

Štiriindvajsetletni Thiaw je člansko kariero začel leta 2020 v Schalkeju, po 57 odigranih tekmah v bundesligi pa se je leta 2022 preselil v Milano. Na San Siru je preživel tri sezone in odigral 85 tekem, za nemško izbrano vrsto pa je nastopil na treh srečanjih. Na St James' Parku se je pridružil novincema, nekdanjemu krilnemu igralcu Nothingem Foresta Anthonyju Elangi in nekdanjemu vratarju Southamptona Aaronu Ramsdalu.