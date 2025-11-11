Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B.

Torek,
11. 11. 2025,
21.07

24 minut

napad deskanje morski pes Washington deskar

Torek, 11. 11. 2025, 21.07

24 minut

Čudež med valovi: deskar preživel napad belega morskega psa #video

Avtor:
Sa. B.

Beli morski pes | Fotografija je simbolična.

Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

Jadralec na deski Andy McDonald je čudežno preživel napad belega morskega psa, ki je med deskanjem nenadoma zagrabil njegovo desko in ga skupaj z njo potegnil pod morsko gladino. "V tistem trenutku sem pomislil: 'To je to. Moj čas se je iztekel," je McDonald dogajanje opisal za lokalni časopis in pojasnil, da se je iz smrtno nevarne situacije rešil tako, da je zver udarjal in brcal.

Napad morskega psa se je zgodil v ponedeljek zvečer, ko je McDonald z več prijatelji deskal na plaži Prevelly na zahodu Avstralije. Kot je opisal za lokalni medij, je okoli 18. ure začutil, da se je morski pes zaletel v njegovo desko in ga potegnil pod gladino.

"V tistem trenutku sem pomislil: 'To je to. Moj čas se je iztekel'. Ugotovil sem, da sem se zapletel z velikim morskim psom in da bo v tej situaciji zagotovo on šef," je povedal. Obiskovalci plaže, ki so dogajanje opazovali od daleč, so lahko videli panično pljuskanje v vodi, saj se je morski pes zapletel v vrv, ki je pritrjena na deski. "Ker se je zapletel v mojo vrv, sem ga udarjal in brcal," je še pojasnil.

In dodal: "Ko se je osvobodil, sem skočil na svoje jadro, ki je napihljivo, da bi čim prej prišel iz vode, in molil, da se zver ne bo vrnila." Ko mu je uspelo priti na jadro, je ponovno prevzel nadzor nad svojo desko in sledilo je grozljivih 15 minut veslanja nazaj proti obali, saj se je ves čas spraševal, ali ga bo morski pes spet napadel.

V napadu je bila sicer uničena le njegova deska, kot je razvidno z objavljenih fotografij, je velikost ugriza ogromna. McDonald ni bil poškodovan. So pa obiskovalcem tamkajšnje plaže po incidentu svetovali, naj bodo na tem območju še posebej previdni.

