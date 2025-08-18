Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

I. H., STA

18. 8. 2025,
13.26

napad žival Avstralija morski pes

Ponedeljek, 18. 8. 2025, 13.26

Avstralskemu deskarju morski pes desko pregriznil na pol

Veliki beli morski pes, morski pes | Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

Avstralski deskar na valovih je med današnjim uživanjem na morju ob plaži Cabarita južno od mesta Brisbane doživel pravi šok, potem ko je morski pes ugriznil njegovo desko in jo prelomil na pol, medtem ko je na njej sedel, poroča španska tiskovna agencija EFE. Incident se je za deskarja končal srečno z zgolj nekaj manjšimi praskami.

Incident se je zgodil okoli 7.30 po lokalnem času na plaži Cabarita na vzhodni avstralski obali. Morski pes je odgriznil velik kos deske, deskar pa je z razpolovljeno desko in zgolj nekaj manjšimi praskami varno prišel do kopnega.

Tamkajšnja učiteljica joge je radioteleviziji ABC dejala, da je moški sedel na deski, ko je morski pes za njegovim hrbtom ugriznil v desko, navaja EFE.

Letos je bilo v Avstraliji prijavljenih že devet napadov morskih psov

Po besedah deskarjevega prijatelja, ki je bil priča dogodku, je deskar čutil, da ga je morski pes močno zadel v nogo. Na njegovo srečo je bil v vodi, visoki do pasu, tako da je dosegel plažo, še preden se je sploh zavedel, kaj se je zgodilo.

Fotografije, ki so zakrožile po družbenih omrežjih, prikazujejo deskarja na plaži z razpolovljeno desko, na kateri je velik ugriz morskega psa.

Lokalne oblasti so prosile prebivalce, naj se plaži, ki so jo začasno zaprli, ne približujejo.

Letos je bilo v Avstraliji prijavljenih že devet napadov morskih psov, trije so se končali s smrtnim izidom.

napad žival Avstralija morski pes
