V živalskem vrtu v nemškem Leipzigu so v soboto usmrtili tri tigrove mladičke, potem ko njihova mati ni želela skrbeti zanje. Mladiče sibirskih tigrov, stare komaj tri dni, so evtanazirali, da so jim prihranili trpljenje in smrt zaradi lakote, so po poročanju nemške tiskovne agencije DPA sporočili iz živalskega vrta.

Mladiče je v sredo zvečer skotila tigrica Yushka, to je bilo njeno prvo leglo. Sprva je zgledno skrbela za svoje potomce, v četrtek popoldne pa se je obrnila stran od njih in jih nehala hraniti.

В зоопарке Лейпцига усыпили новорожденных детёнышей краснокнижного амурского тигра.



Тигрица Юшка отказалась выкармливать малышей.

Взять выкармливание на себя служащие зоопарка не пожелали. Ведь всё должно быть как в природе. Хотя это и зоопарк. Аккуратные немцы и убили малышей

Odločitev so sprejeli po dveh dneh

Odločitev za evtanazijo so v živalskem vrtu sprejeli po dveh dneh, v katerih so mladiči postajali vse bolj šibki.

"Na tej točki, ko mladiči ne kažejo več nobenega aktivnega vedenja in zato pri materi ni več spodbude za hranjenje in proizvodnjo mleka, moramo izpolniti svojo veliko odgovornost in mladičem prihraniti trpljenje zaradi lakote," je pojasnil veterinar Andreas Bernhard.

"Prekinitev vzreje brez očitnega razloga je del vedenjskega vzorca neizkušenih mater v živalskem kraljestvu," je dejal direktor živalskega vrta Jörg Junhold.

Grozi jim izumrtje

Živalski vrt kljub temu načrtuje, da bo s tigrico Yushko nadaljeval program vzreje sibirskega tigra. "V prihodnosti bo lahko z naravno vzrejo prispevala k preživetju vrste," je pojasnil Junhold.

Največje mačke na svetu, sibirski ali amurski tigri, živijo predvsem na ruskem Daljnem vzhodu, kjer jim grozi izumrtje.