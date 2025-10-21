Začeli so teči roki za izvedbo volilnih opravil pred referendumom o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki bo 23. novembra. Notranje ministrstvo bo danes objavilo število volilnih upravičencev.

Državna volilna komisija (DVK) je v ponedeljek sprejela akte za izvedbo referenduma. Tako bo ministrstvo za notranje zadeve danes na svojih spletnih straneh objavilo število volilnih upravičencev v državi, posamezni volilni enoti in volilnem okraju.

Referendumsko vprašanje se bo glasilo: Ali ste za to, da se uveljavi zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 24. julija 2025?

Od števila volilnih upravičencev je odvisno, koliko glasov je potrebnih za zavrnitev zakona na referendumu. Za uspeh zakonodajnega referenduma mora biti namreč dosežen zavrnitveni kvorum. To pomeni, da bodo pobudniki referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja uspeli, če bo na referendumu proti zakonu glasovala večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da bo proti zakonu glasovala najmanj petina vseh volivcev.

Točno število, koliko glasov proti bo potrebnih za zavrnitev na referendumu, se bo ugotavljalo glede na število volilnih upravičencev na dan glasovanja.

Volilna kampanja se začne 24. oktobra

Še pred referendumskim odločanjem volivcev bo ta petek stekla uradna volilna kampanja, ki bo potekala do 21. novembra do polnoči, ko bo nastopil volilni molk. Tisti, ki bodo v kampanjo stopili, morajo do prihodnjega torka odpreti tudi posebni transakcijski račun, na katerem bodo zbirali sredstva, namenjena za kampanjo.

Predčasno glasovanje po med 18. in 20. novembrom, splošno pa 23. novembra. Na njem se bodo volivci izrekali o podpori zakonu, ki bi polnoletnemu bolniku, sposobnemu odločanja o sebi, dal pravico do prostovoljnega končanja življenja, če zaradi hude neozdravljive bolezni ali druge trajne okvare zdravja neznosno trpi.

Po izteku pritožbenih rokov bo imela DVK do 11. decembra čas, da zaključi postopke ugotavljanja končnega izida glasovanja in objavi akt o izidu v uradnem listu.