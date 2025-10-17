Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K., STA

17. 10. 2025
DZ bo odločal o razpisu referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

Referendumsko vprašanje bi se glasilo: "Ali ste za to, da se uveljavi zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 24. julija 2025?" Zakon do takrat tudi ne more začeti veljati.

Referendumsko vprašanje bi se glasilo: "Ali ste za to, da se uveljavi zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 24. julija 2025?" Zakon do takrat tudi ne more začeti veljati.

Foto: Kaja Šoštarec / STA

Poslanci bodo na današnji izredni seji DZ odločali o zahtevi za razpis referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki bo predvidoma 23. novembra. Na še eni izredni seji pa bodo obravnavali tudi predlog novele zakona o urejanju trga dela in predlog novele zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

Poslanci bodo o zahtevi za razpis referenduma odločali po tistem, ko so jo v DZ minuli petek vložili pobudniki zakonodajnega referenduma pod vodstvom Aleša Primca, ki so zbrali nekaj več kot 46 tisoč podpisov volivcev.

Pobudniki referenduma zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja vidijo kot krivičen in nehuman ter mu očitajo kršitev ustave, po kateri je človekovo življenje nedotakljivo. Zakon bi polnoletnemu bolniku, sposobnemu odločanja o sebi, dal pravico do prostovoljnega končanja življenja, če zaradi hude neozdravljive bolezni ali druge trajne okvare zdravja neznosno trpi.

Znano, kako bi se na referendumu glasilo vprašanje

Referendumsko vprašanje bi se glasilo: "Ali ste za to, da se uveljavi zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 24. julija 2025?" Zakon do takrat tudi ne more začeti veljati.

Volivci so se o vprašanju, ali so za to, da se pravica do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja uredi v zakonu, že izrekali junija lani na posvetovalnem referendumu. Tedaj je ureditev te pravice podprlo 54,89 odstotka volivcev, 45,11 odstotka pa jih je glasovalo proti.

Obravnavali bodo tudi predlog novele zakona o urejanju trga dela

Referendum je grozil tudi junija sprejeti noveli zakona o urejanju trga dela, a ga je koalicija preprečila s pripravo predloga novih sprememb, ki jih bodo poslanci danes obravnavali na drugi izredni seji DZ. Jedro spora je bilo črtanje višjega nadomestila za čezmejne delavce, ki bo na zahtevo sindikata delavcev migrantov s predlagano novelo zamaknjeno, tako da glede na delavce v Sloveniji ne bodo na slabšem.

Na dnevnem redu druge izredne seje je tudi vladni predlog novele zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ki natančneje opredeljuje način dodelitve sredstev za odpravo posledic škode.

