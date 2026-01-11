Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Nedelja,
11. 1. 2026,
21.39

Osveženo pred

35 minut

Nedelja, 11. 1. 2026, 21.39

35 minut

Nenavaden pojav nad Slovenijo. To je znano. #video

Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Več slovenskih uporabnikov družbenih omrežij je danes delilo fotografije in videoposnetke neobičajnega svetlobnega pojava na slovenskem nebu, ki ga je bilo mogoče opazovati v zgodnjih večernih urah. Najverjetneje smo lahko videli misijo Twilight (Somrak) raketnega podjetja SpaceX, ki je danes popoldan po našem času v bazi vesoljskih sil Vanderberg v Kaliforniji v ZDA izstrelilo raketo Falcon 9. Ta je v Zemljino orbito odnesla več satelitov.

Da smo na slovenskem nebu zelo verjetno opazovali raketo podjetja SpaceX, so na Facebooku poudarili tudi pri vremenskem portalu Neurje.si.

Fotografijo svetlobnega pojava nad Slovenijo nam je posredoval bralec. | Foto: Samo Kodrič Fotografijo svetlobnega pojava nad Slovenijo nam je posredoval bralec. Foto: Samo Kodrič

"SpaceX je izstrelil raketo Falcon 9 iz Vandenberg Space Force Base (Kalifornija) v okviru misije “Twilight”, kjer je šlo za 'rideshare' polet z več sateliti (med njimi tudi Nasin satelit Pandora)," so pri Neurje.si zapisali na družbenem omrežju in dodali, da nenavadno svetlobo, ki so jo opazili po vsej državi, najverjetneje lahko pripišemo izstrelitvi rakete. 

Svetlobo so opazili tudi v drugih evropskih državah

O opazovanju istega svetlobnega pojava na spletu poročajo tudi uporabniki iz drugih evropskih držav, med drugim Danske, Češke, Bolgarije in drugih.

