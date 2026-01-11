Nenavaden pojav nad Slovenijo. To je znano. #video

Več slovenskih uporabnikov družbenih omrežij je danes delilo fotografije in videoposnetke neobičajnega svetlobnega pojava na slovenskem nebu, ki ga je bilo mogoče opazovati v zgodnjih večernih urah. Najverjetneje smo lahko videli misijo Twilight (Somrak) raketnega podjetja SpaceX, ki je danes popoldan po našem času v bazi vesoljskih sil Vanderberg v Kaliforniji v ZDA izstrelilo raketo Falcon 9. Ta je v Zemljino orbito odnesla več satelitov.

Da smo na slovenskem nebu zelo verjetno opazovali raketo podjetja SpaceX, so na Facebooku poudarili tudi pri vremenskem portalu Neurje.si.

Fotografijo svetlobnega pojava nad Slovenijo nam je posredoval bralec. Foto: Samo Kodrič

"SpaceX je izstrelil raketo Falcon 9 iz Vandenberg Space Force Base (Kalifornija) v okviru misije “Twilight”, kjer je šlo za 'rideshare' polet z več sateliti (med njimi tudi Nasin satelit Pandora)," so pri Neurje.si zapisali na družbenem omrežju in dodali, da nenavadno svetlobo, ki so jo opazili po vsej državi, najverjetneje lahko pripišemo izstrelitvi rakete.

Svetlobo so opazili tudi v drugih evropskih državah

O opazovanju istega svetlobnega pojava na spletu poročajo tudi uporabniki iz drugih evropskih držav, med drugim Danske, Češke, Bolgarije in drugih.

Another awesome rocket show on a clear night sky. Watched from my backyard in Denmark 17:35 local time. Truly Awesome 💪💪💪😎



My guess is that it was the falcon 9, osiris/pandora from a few hours ago?

(2:44 local time)#spacex #falcon9 #backyardrocketshow#Elon_Musk pic.twitter.com/bU7TMT4cIa — Christian Larsen (@ChrstalarLarsen) January 11, 2026

The second stage of the Falcon 9 rocket, surrounded by a cloud after releasing fuel, was again spotted by a number of observers from the Czech Republic, as it slowly moved across the sky. After the launch from California, USA, from the Vandenberg Spaceport, which took place on… pic.twitter.com/Xd2cKOJWBV — Martina Abbas (@MKalnikova) January 11, 2026