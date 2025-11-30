Kakšen pošasten stroj skrivajo v osrčju Rusije?

Kaljazin RT-64 je 64-metrski radijski teleskop, ki se nahaja v bližini Kaljazina v Rusiji. Zgrajen je bil v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, upravlja pa ga Ruska akademija znanosti in se uporablja predvsem za astrofizikalne in vesoljske raziskave, vključno z radioastronomijo in komunikacijo v globokem vesolju.