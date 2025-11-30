Nedelja, 30. 11. 2025, 19.23
Kakšen pošasten stroj skrivajo v osrčju Rusije?
Kaljazin RT-64 je 64-metrski radijski teleskop, ki se nahaja v bližini Kaljazina v Rusiji. Zgrajen je bil v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, upravlja pa ga Ruska akademija znanosti in se uporablja predvsem za astrofizikalne in vesoljske raziskave, vključno z radioastronomijo in komunikacijo v globokem vesolju.
Kaljazin je mesto in upravno središče Kaljazinskega okrožja v Tverski regiji v Rusiji, ki leži na desnem bregu reke Volge, 175 kilometrov severovzhodno od Tverja, upravnega središča istoimenske regije.
The Kalyazin Radio Astronomy Observatory, featuring the TNA-1500 radio telescope constructed between 1974 and 1992, serves as a pivotal hub for gathering data from deep space probes and conducting advanced research in spectral radio astronomy, pulsar physics, and the study of pic.twitter.com/WvOdK94y6E— Federico Italiano (@FedeItaliano76) November 13, 2025