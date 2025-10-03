Nevidna vojna nad nami: Rusija vohuni iz vesolja

Medtem ko svet spremlja vojno v Ukrajini in napetosti na Bližnjem vzhodu, se visoko nad našimi glavami bije še ena bitka – tiha, nevidna in vse bolj nevarna. Rusija naj bi skoraj vsak teden poskušala motiti britanske vojaške satelite, opozarja britanski vojaški vrh. Gre za novo realnost, kjer vesolje postaja prizorišče strateških iger velikih sil.

Britanski generalmajor Paul Tedman je za BBC razkril zaskrbljujoče informacije. Ruske sile naj bi "tedensko" izvajale elektronske motnje na vojaške satelite Združenega kraljestva. "Naši sateliti so pogosto tarča motenj. Rusija nas ne le spremlja, temveč aktivno skuša prestrezati podatke in vplivati na delovanje naših sistemov," je dejal. Britanija trenutno upravlja šest ključnih satelitov za komunikacijo in nadzor, ki pa so očitno postali strateška tarča Rusije.

Poglejte si nekoliko drugačno "sestrelitev" dronov

Zakaj bi Rusijo sploh zanimali ti sateliti?

V sodobnih vojaških operacijah imajo sateliti velik pomen. Omogočajo varno komunikacijo, nadzor premikov do usmerjanja napadov in zbiranja obveščevalnih podatkov. Če nekdo uspe zamegliti ali celo onemogočiti dostop do teh informacij, lahko močno oslabi nasprotnikovo vojaško moč – ne glede na to ali gre za resničen konflikt ali zgolj prikrito merjenje moči. Zato so takšne motnje daleč od naključnih in so del širše strateške slike.

Izstrelitev rakete SpaceX Falcon 9 s satelitom Intelsat. Foto: Guliverimage

Ne samo Britanci – tudi Nemci pod drobnogledom

Da Rusija ni osredotočena samo na britanski prostor, dokazuje še ena izjava, ki je prišla iz Nemčije. Nemški obrambni minister Boris Pistorius je nedavno razkril, da je Rusija spremljala dva satelita Intelsat, ki ju uporablja nemška vojska. Po njegovih besedah lahko ruska tehnologija "moti, zaslepi, manipulira ali celo fizično onesposobi satelite drugih držav". In vse to privede do novega bojnega polja, ki je daleč od našega pogleda.

Prva skupna vesoljska operacija ZDA in VB

Kot odziv na vse večjo grožnjo so Velika Britanija in ZDA izvedle prvo skupno manevriranje satelitov v vesolju. Med 4. in 12. septembrom je ameriški satelit zamenjal svojo orbito, da bi preveril delovanje britanskega satelita. Ta operacija je del pobude Olympic Defender – vojaškega sodelovanja, namenjenega zaščiti satelitskih zmogljivosti pred zunanjimi napadi. Britanski poveljnik je po tej operaciji dejal: "Napredujemo hitro. Skupaj z zavezniki razvijamo orodja za zaščito naših interesov v orbiti."

Vesolje ni več le za znanstvenike in astronavte

Včasih smo na vesolje gledali kot na prostor, namenjen raziskovanju in znanstvenim prebojem, danes pa postaja eno od pomembnih območij varnostne politike. Tega se zavedajo tako v Londonu kot v Washingtonu, Parizu in Berlinu ter drugih državah, ki imajo v vesolju svojo tehnologijo in igrajo pomembno vlogo. Z vsako novo motnjo, ki jo zaznajo pri delovanju svojih satelitov, postaja bolj jasno, da je varnost na tleh vse bolj odvisna od tiste visoko nad nami.

Yvette Cooper poudarja, da je Velika Britanija pripravljena ukrepati. Foto: Guliverimage

Vzporedno naraščajo tudi politične napetosti

Tudi politični prostor ni imun na napetosti iz orbite. Britanska zunanja ministrica Yvette Cooper je pred kratkim opozorila, da je Velika Britanija "pripravljena ukrepati", če bi Rusija prestopila meje. To je bilo rečeno potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump pozval Nato, naj sestreli vsako rusko letalo, ki bi kršilo zračni prostor članic. Poleg tega je Cooperjeva pred OZN jasno obsodila ruske "neodgovorne in provokativne" poteze v zračnem prostoru nad Poljsko, Estonijo in Romunijo.

Kaj to pomeni za nas

Sateliti pa niso pomembni le za vojsko. Ključni so tudi za naše vsakdanje življenje: za GPS (globalni navigacijski sistem, ki omogoča natančno določanje lokacije in se uporablja v telefonih, vozilih, letalstvu, ladijskem prometu in še marsikje), mobilne signale, internet, vremenske napovedi in finančne transakcije. Če pride do motenj ali napadov nanje, lahko to povzroči izpade navigacije, komunikacij in celo motnje v letalskem prometu. Vesoljska varnost tako neposredno vpliva na delovanje sodobne družbe. In nihče si ne želi, da bi se tudi nad oblaki začela nova fronta.