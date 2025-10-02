Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Vojna v Ukrajini

Prelomna odločitev ZDA v ukrajinskem konfliktu

rafinerija, Rusija, Slavneft-YaNOS | Po ocenah Wall Street Journala bo zaradi novega razvoja dogodkov Ukrajina lažje napadla rafinerije nafte, cevovode, elektrarne in drugo infrastrukturo. | Foto Reuters

Po ocenah Wall Street Journala bo zaradi novega razvoja dogodkov Ukrajina lažje napadla rafinerije nafte, cevovode, elektrarne in drugo infrastrukturo.

Foto: Reuters

Wall Street Journal poroča, da bodo Združene države Amerike Ukrajini posredovale obveščevalne podatke, ki bodo omogočili napade z raketami dolgega dosega na rusko energetsko infrastrukturo. Gre za prelomno odločitev, saj so doslej Ukrajina z ameriškim orožjem dolgega dosega ni mogla napadati ciljev na ruskem ozemlju, kar je močno omejilo njegovo vlogo v vojni.

Ameriški uradniki so po poročanju časopisa Wall Street Journal ukrajinskim oblastem sporočili, da bodo ZDA z njimi delile ključne  obveščevalne podatke, saj administracija predsednika Donalda Trumpa razmišlja o dobav orožja dolgega dosega, ki bi ukrajinski vojski omogočilo napad na več ciljev znotraj Rusije.

Zaenkrat bi lahko ciljali le energetsko infrastrukturo

Zaenkrat naj bi bili na mizi predvsem cilji, povezani z rusko energetsko infrastrukturo, ki jo Ukrajina v zadnjih tednih obsežno in tudi precej uspešno napada predvsem z brezpilotnimi letalniki.

Ameriški uradniki po poročanju časnika prav tako pozivajo zaveznike Nata, naj Ukrajini zagotovijo podobno podporo.

Dogovarjali naj bi se tudi o dobavi zmogčljivih raket Tomahawk. Kako lahko to spremeni konflikt?

Po ocenah Wall Street Journala bo zaradi novega razvoja dogodkov Ukrajina lažje napadla rafinerije nafte, cevovode, elektrarne in drugo infrastrukturo in tako Kremelj prikrajšala za nafto in prihodke, s katerimi financira tudi vojno v Ukrajini.

Rakete Tomahawk lahko poletijo tudi 2500 kilometrov stran. | Foto: Reuters Rakete Tomahawk lahko poletijo tudi 2500 kilometrov stran. Foto: Reuters Novica o posredovanju obveščevalnih podatkov prihaja v dneh, ko se Ukrajina in ZDA dogovarjata tudi o dobavi zmogljivih raket Tomahawk, ki lahko glede na model dosežejo cilje, oddaljene od 1250 do kar 2500 kilometrov. To pomeni, da bi lahko Ukrajina zadela praktično vse ključne cilje v Rusiji.

Te rakete naj bi ZDA nazadnje uporabile tudi za napade na iranske jedrske objekte. Ameriški podpredsednik J. D. Vance je po poročanju časnika potrdil, da Trumpova administracija razpravlja o morebitni dobavi raket Tomahawk Ukrajini.

