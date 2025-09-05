Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Petek,
5. 9. 2025,
11.35

Osveženo pred

39 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Elbridge Colby Rusija Vladimir Putin Donald Trump Alar Karis

Petek, 5. 9. 2025, 11.35

39 minut

Zaskrbljeni predsednik svari: Ruske rakete lahko poletijo nad Bruselj

Avtor:
A. Ž.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Alar Karis | Evropske države bi morale okrepiti svoje vojaške zmogljivosti, je prepričan estonski predsednik Alar Karis. | Foto Guliverimage

Evropske države bi morale okrepiti svoje vojaške zmogljivosti, je prepričan estonski predsednik Alar Karis.

Foto: Guliverimage

Evropske države, ki mejijo na Rusijo, bi se morale pripraviti na možnost, da bi Washington lahko zmanjšal število svojih vojakov na tem območju, svari estonski predsednik Alar Karis. Tudi evropske države, ki ne mejijo na Rusijo, je opozoril z besedami, da lahko sodobne rakete, ki jih izstrelijo Rusi, le v nekaj minutah končajo v Haagu in Bruslju, je dejal.

Alar Karis je v pogovoru za Politico dejal, da je lobiral pri ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu o pomenu ohranjanja vojakov v vzhodni Evropi, ko sta dve uri sedela drug ob drugem med aprilskim pogrebom papeža Frančiška.

Kaj bo storil Trump z ameriškimi vojaki?

Trumpu je pojasnil, da je prisotnost ameriških vojakov v Estoniji – ne le v Estoniji, ampak tudi v Evropi – ključnega pomena in pomembna tudi za ZDA, ne le za Evropo.

Karl Schlögel
Novice Mož, ki ima slabo novico za Evropo: Smo pred vojno

Čeprav so Karisu nekatere Trumpove izjave, predvsem njegova zaobljuba ta teden, da bo ameriške vojake obdržal na Poljskem, zmanjšale zaskrbljenost, je poudaril, da je še vedno zelo težko napovedati, kaj bo Washington storil v Baltiku.

"Pripravljeni moramo biti na vsak scenarij"

Države, kot je Estonija, morajo biti pripravljene na vsak scenarij, medtem ko tveganje umika največje članice Nata pomeni, da bi morali okrepiti lastne zmogljivosti, je dodal Karis. Kot predsednik Estonije je vrhovni poveljnik oboroženih sil države in jo zastopa v mednarodnih odnosih.

Ameriški vojaki na urjenju v Estoniji | Foto: Guliverimage Ameriški vojaki na urjenju v Estoniji Foto: Guliverimage

ZDA imajo trenutno v baltskih državah (Estoniji, Litvi in ​​Latviji) nameščenih približno dva tisoč vojakov kot del vojaške krepitve po ruski invaziji na Ukrajino februarja 2022.

"Odgovor je zagotovo ne"

Pentagon trenutno pregleduje svoj globalni položaj sil in pričakuje se, da bo rezultate predstavil konec tega meseca. Čeprav vsebina ni znana, pregled pripravlja pod vodstvom podsekretarja za obrambo za politiko Elbridgea Colbyja, odkritega zagovornika zmanjšanja prisotnosti ZDA v Evropi.

Ruski televizijski oddajnik
Novice Osupli zahodni znanstveniki: iz Rusije prihajajo skrivnostni signali

O nedavnem sporočilu Kremlja, da Moskva ne bo sprejela nobenih tujih vojakov v Ukrajini kot del morebitnega premirja, je Karis dejal, da Moskva ne bi smela imeti besede pri tej zadevi: "Rusija je začela to agresijo ... Odgovor je zagotovo ne."

Je Trump že jezen?

Voditelji EU naj bi Trumpu v četrtek zvečer predstavili sklepe svojega dela na področju varnostnih jamstev. Na vprašanje, ali pričakuje, da bo Trump povečal pritisk na Putina, je Karis – čigar država je obljubila vojake za pobudo – odgovoril, da je veliko odvisno od Trumpove jeze.

Ali Trump že izgublja živce s Putinom? | Foto: Guliverimage Ali Trump že izgublja živce s Putinom? Foto: Guliverimage

"Trenutno Estonija in številne evropske države podpirajo Trumpovo početje," je dejal Karis in dodal: "Tolikokrat se je pogovarjal s Putinom in nič se zares ne zgodi ... Mislim, da že izgublja živce."

O Putinovi menda edini napaki

Karis je v Bruselj prispel le nekaj dni po tem, ko je bila stavba delegacije EU v Kijevu poškodovana zaradi ruskega raketnega napada. Tega dogodka estonski predsednik ne vidi kot naključja. "Edina napaka, ki jo je storil Putin, je bila začetek vojne," je dejal.

Gabriel Felbermayr
Novice Ali ta mož ve, kako Rusijo spraviti na kolena?

Nadaljeval je z opozorilom, da evropske države ne smejo biti naivne glede namere Kremlja, da v prihodnjih mesecih še bolj preizkusi zahodne demokracije, na primer z vmešavanjem v prihajajoče češke parlamentarne volitve 3. in 4. oktobra.

Ruske rakete nad Haag in Bruselj

Vendar je zavrnil idejo, da bi morale biti Estonija in druge baltske države bolj zaskrbljene zaradi ekspanzionizma Moskve, ker si delijo mejo z Rusijo. "Sodobne rakete lahko izstrelijo iz Moskve in v le nekaj minutah končajo v Haagu in Bruslju," je še dejal.

Dvorec Palmse
Novice Hiša skrivnosti, v katero je prepovedano vstopiti
Britanski tank v Estoniji
Novice Rusi na robu živčnega zloma: "Britanski tanki iz Estonije gredo nad Sankt Peterburg"
Vladimir Putin
Novice Putinovo presenečenje: "Evropejci, ste pripravljeni umreti za to mesto?"
Nemški vojaki
Novice Nemci vedo: To je država, v kateri moramo ustaviti Ruse
Vladimir Putin
Novice "Iz teme smo prišli na svetlobo. In ne mislimo se več vrniti."
Vladislav Surkov, Vladimir Putin
Novice Vrnitev Putinovega čarovnika iz Kremlja: to je njegova prerokba
Ruski predsednik Vladimir Putin
Novice Čarovnik iz Kremlja
Donald Trump
Novice Črni scenarij: kaj bi storil Trump po ruskem napadu na Estonijo
Narva
Novice To je najbolj rusko mesto v EU
Elbridge Colby Rusija Vladimir Putin Donald Trump Alar Karis
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.