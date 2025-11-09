V torek, 11. novembra, bo minilo 25 let od grozljive nesreče na vzpenjači na Kitzsteinhorn v okolici Kapruna v Avstriji, v kateri je umrlo 155 ljudi. Dejstvo, da pravosodni sistem ni našel odgovornih za nesrečo, še naprej povzroča nejevero med številnimi sorodniki. Ob žalostni obletnici bo občina Kaprun priredila ekumensko slovesnost za žalujoče pri spominskem obeležju v Kaprunu.

Spomnimo, dopoldne tistega dne je v grelniku v vozniški kabini žičnice izbruhnil požar. Zaradi vročine je počila hidravlična cev, puščajoče olje pa z eksplozijo zanetilo ogenj. Zaradi dimniškega učinka v predoru, skozi katerega je žičnica vozila navkreber, so se plameni bliskovito razširili na celoten vlak. Dvanajst ljudi, ki jim je uspelo pobegniti iz vlaka in prisebno steči navzdol, je preživelo, za preostale ni bilo rešitve.

Na pomoč tisoč reševalcev

V Kaprunu se je zbralo približno tisoč reševalcev. Za številne sorodnike je bil ustanovljen krizni center, kjer so prejeli psihološko podporo. Mnogi pomočniki so nato tudi sami potrebovali strokovno pomoč, ko so se spopadali z nepredstavljivimi posledicami te katastrofe.

V občino Pinzgau so se stekale številne intervencijske ekipe reševalcev in gasilcev, pa tudi približno 700 novinarjev, številnih na lovu za senzacionalističnimi zgodbami.

Upravitelj žičnice ni želel dajati izjav za tiskovno agencijo APA in je poizvedujoče napotil na zunanjo svetovalno službo za odnose z javnostmi. Tudi sedanji župan Domenik David ne daje osebnih intervjev in je izjavil, da bo na vprašanja odgovarjal le pisno, poroča portal Salzburg24.

Foto: Guliverimage

Krivcev uradno niso našli

V kazenskem postopku se je znašlo 16 obtožencev, ki pa so bili na sodišču oproščeni. Glede na razsodbo je požar izbruhnil zaradi okvare grelnika, do katastrofe pa je pripeljal niz nesrečnih okoliščin. Mnogi žalujoči sorodniki so se na oprostilne sodbe odzvali z nejevero in niso mogli sprejeti razlage, da ni nihče odgovoren. Nekateri so se še več let trudili izpodbijati razsodbo, a neuspešno.

Svoje argumente so utemeljili s pomočjo nemških strokovnjakov, ki so ugotovili, da nesreče ni povzročila okvara grelnika, temveč nepravilna namestitev naprave, ki sploh ni bila primerna za vzpenjačo.

Več odvetnikov žrtev je vnaprej obljubilo sorodnikom ogromne vsote, vendar so se na koncu mnogi okoristili sami, saj so prizadetim v nekaterih primerih pobrali več kot polovico odškodnine za duševne bolečine kot svoj honorar.

Opravičilo po desetih letih

Deset let po nesreči je uprava ledeniških žičnic Kaprun izdala uradno opravičilo: "Z žalostjo in šokom vas v ledeniških žičnicah Kaprun prosimo za odpuščanje. Katastrofa se je zgodila na našem območju, zato je naša odgovornost, ki jo priznavamo," so zapisali v izjavi ob deseti obletnici.

V bližini spodnje postaje žičnice stoji spomenik žrtvam, kjer bo tudi letos potekala spominska slovesnost. Pričakujejo tudi udeležbo upravnega odbora in zaposlenih v podjetju Kaprun Glacier Lifts ter drugih. V zadnjih letih se je vsakoletne slovesnosti udeležilo v povprečju od 30 do 50 svojcev.

Med umrlimi 155 žrtvami jih je 92 iz Avstrije, 37 iz Nemčije, deset iz Japonske, osem iz ZDA – med njimi tudi najmlajša žrtev, petletni otrok –, štiri iz Slovenije, dve iz Nizozemske ter po ena žrtev iz Velike Britanije in Češke.



Leta 2014 so predor, v katerem se je zgodila katastrofa, razstavili in ga zapečatili.

Foto: Guliverimage