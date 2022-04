Žičniška nesreča terjala dve življenji. Reševanje ujetih še poteka.

Natančen vzrok nesreče, ki se je v nedeljo zgodila v Deogharju, glavnem mestu indijske Džarhade, še ugotavljajo, je po dogodku povedal lokalni uradnik, a vse kaže, da je bila kriva tehnična okvara žičnice.

V kabinah je po zadnjih podatkih ostalo ujetih več deset ljudi, reševanje poteka s pomočjo dveh helikopterjev indijskih letalskih sil.

Upravitelj žičnice in drugi zaposleni so po dogodku pobegnili, poroča tiskovna agencija PTI. Dve osebi, ki sta skočili iz kabin, sta se huje poškodovali, še poročajo.

Na kraju nesreče je tudi ekipa nacionalnih sil za odzivanje na nesreče (NDRF), pa je povedal namestnik komisarja Deogharja Manjunath Bhajantri. Pri operaciji pomagajo tudi indo-tibetanska mejna policija in lokalni vaščani.

Rescue operation still on-

Cable cars collide in Jharkhand’s Deoghar, Two women Killed, 8 injured, ops underway to rescue 48.



Indian Army working through helicopter to rescue all those trapped in #ropeway accident.#Cablecar #accident #Deoghar #Jharkhand #India pic.twitter.com/YqyTBaeFeo