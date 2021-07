Novi osumljeni za tragedijo na žičnici pri jezeru Maggiore

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med novimi osumljenci pa so tudi višji predstavniki južnotirolskega podjetja za izdelavo in vzdrževanje žičnic Leitner. Foto: Reuters

V primeru nesreče žičnice pri italijanskem jezeru Maggiore, v kateri je umrlo 14 ljudi, je tožilstvo pod drobnogled vzelo še devet ljudi. Trenutno jih preiskujejo skupno 14, med novimi osumljenci pa so tudi višji predstavniki južnotirolskega podjetja za izdelavo in vzdrževanje žičnic Leitner, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Preiskavo v povezavi s podjetjem Leitner so uvedli, ker obstaja pogodba o vzdrževanju z žičnicami Ferrovie del Mottarone, so pojasnili pri podjetju Leitner. Preiskovalcem so že predali obsežno dokumentacijo.

Leitner je za žičnice Ferrovie del Mottarone izvajal nekatera vzdrževalna dela in nadzor na žičnicah ob jezeru Maggiore.

Pri nesreči konec maja se je strgal kabel žičnice, nakar bi običajno morale zasilne varnostne zavore preprečiti padec gondole, a se to ni zgodilo, ker so bile zavore blokirane. Gondola s 15 ljudmi je nato padla v globino. V nesreči je umrlo 14 ljudi, petletni deček pa je bil hudo poškodovan. Vzrok nesreče še vedno ni znan.