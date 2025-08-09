Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Sobota,
9. 8. 2025,
8.57

Sobota, 9. 8. 2025, 8.57

4 minute

Danes bo sončno in vroče, jutri na Goriškem tudi do 38 stopinj Celzija

Vročinski val, vročina, termometer, visoka temperatura | Danes in v nedeljo bo zelo vroče, v nedeljo bo na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj Celzija. | Foto Shutterstock

Danes in v nedeljo bo zelo vroče, v nedeljo bo na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj Celzija.

Foto: Shutterstock

Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 34, na Goriškem in v Vipavski dolini do 36 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in vroče. V Vipavski dolini in na Krasu bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 32 do 35, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj Celzija, so zapisali na agenciji za okolje.

Prevladovalo bo jasno in vroče vreme, nekaj kopaste oblačnosti bo le na območju Alp.

vremenska napoved | Foto: Arso Foto: Arso

Obeti

V ponedeljek bo po večini sončno, le v notranjosti občasno zmerno oblačno. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Vročina bo prehodno nekoliko popustila, še poroča Arso.

V torek bo pretežno jasno, veter bo oslabel.

Opozorilo

V naslednjih dneh bo sredi dneva in popoldne predvsem na Primorskem velika toplotna obremenitev.

vremenska napoved | Foto: Arso Foto: Arso

Pogoji za vročinski val?

Za vročinski val morajo biti povprečne dnevne temperature vsaj tri dni zapored nad 24 (na Primorskem pa nad 26) stopinj Celzija. Ta pogoj bo po nižinah Primorske predvidoma izpolnjen v nedeljo, v notranjosti Slovenije pa šele v začetku prihodnjega tedna, poročajo na Arsu.

UV-indeks bo ob morju okoli osem, v gorah pa lahko tudi nad devet, zato ne pozabite na sončno kremo in ustrezna pokrivala. Ob visokih temperaturah poskrbite za zadosten vnos tekočine, saj bo nevarnost dehidracije zaradi suhega zraka še dodatno povečana, še opozarjajo na Arsu.

Za soboto je zaradi visokih temperatur Arso na območju celotne države izdal rumeno opozorilo. | Foto: Meteo Za soboto je zaradi visokih temperatur Arso na območju celotne države izdal rumeno opozorilo. Foto: Meteo

Ne spreglejte
