19 Black Friday ugodnosti v Music Maxu, ki bodo navdušile glasbenike in glasbenice

Popusti veljajo tudi pri njihovih partnerjih: v trgovini Bobenček v Novem mestu in trgovini Backstage Music Store v Kopru.

VSI modeli ukulel Flight -15 odstotkov

Ukulele so eno izmed najbolj priljubljenih glasbil in Flight je znamka, ki navdušuje z vrhunsko kakovostjo in preprostim igranjem. Ne glede na to, ali šele začenjaš svojo glasbeno pot ali že obvladaš strune, ukulele Flight bodo tvoj popoln sopotnik.

Izkoristi neverjetnih 15 odstotkov popusta na vse modele ukulel Flight in vstopi v svet glasbe z najbolj priljubljenim instrumentom!

-15 odstotkov na vse kitare Flight

Kitare Flight so odlična izbira za začetnike ter tiste, ki iščejo zanesljiv in cenovno dostopen instrument. S preprostim igranjem in kakovostno izdelavo so idealne za glasbenike, ki šele začenjajo svojo pot ali potrebujejo svojo prvo kitaro. Kljub nizki ceni ponujajo odlično vrednost v svojem cenovnem razredu.

Izkoristi 15 odstotkov popusta in začni ustvarjati glasbo s kitaro Flight še danes!

Djembe Yuka -30 odstotkov

Djembe Yuka prinašajo pristno ritmično izkušnjo za vsakogar, ki želi v glasbo dodati moč, dinamiko in afriški zvok. Odlikujejo jih trpežni materiali, odziven ton in presenetljiva glasnost, zaradi česar so odlične za skupinske delavnice, šole ali sproščeno igranje doma. Zdaj so na voljo s kar 30-odstotnim popustom, zato si zagotovi djembe, ki navdušujejo z zanesljivostjo in toplim, polnim zvokom.

​Akustične in elektroakustične kitare LAG -15 odstotkov

Kitare LAG priznanega francoskega proizvajalca so sinonim za zanesljivost in eleganten dizajn. Te kitare so izjemno priljubljene med začetniki in izkušenimi glasbeniki, saj združujejo kakovosten zvok, vrhunsko izdelavo in čudovit francoski pridih. Tako akustične kot elektroakustične različice ponujajo odlično igralnost in izjemen ton.

Izkoristi 15 odstotkov popusta na vse kitare LAG in doživi kakovost, ki te bo navdihnila!

-15 odstotkov na akustične in elektroakustične kitare Crafter

Crafter je ugledna korejska znamka, znana po svojih akustičnih in elektroakustičnih kitarah, ki združujejo kakovostno izdelavo in odličen zvok. Z bogato zgodovino in skrbno izbranimi materiali kitare Crafter ponujajo udobno igranje, dolgotrajno vzdržljivost in pristen ton, ki ga cenijo glasbeniki po vsem svetu.

Izkoristi 15 odstotkov popusta na vse kitare Crafter in odkrij instrument, ki bo odlično dopolnil tvoje glasbeno ustvarjanje!

Bobni in tolkala​ Mapex -15 odstotkov ceneje.

Mapex je svetovno priznana znamka, ki ponuja inovativne bobne in tolkala, ki so prva izbira številnih vrhunskih bobnarjev. Njihova kakovostna izdelava in napredna tehnologija zagotavljata odličen zvok in izjemno vzdržljivost. Ne glede na to, ali si profesionalni bobnar ali ambiciozni začetnik, bobni Mapex bodo zadovoljili tvoje visoke standarde in ti omogočili, da izraziš svoj glasbeni talent.

Izkoristi 15 odstotkov popusta na vse bobne in tolkala Mapex ter si priskrbi instrumente, s katerimi boš izstopal na odru!

​ Akustične in elektroakustične kitare Furch -15 odstotkov

Kitare Furch, ročno izdelane v osrčju Češke, so sinonim za vrhunsko kakovost in odličen zvok. Te premium akustične in elektroakustične kitare so cenjene po vsem svetu med profesionalci zaradi svoje natančne izdelave, skrbno izbranih materialov in bogatega spektra tona. Ne glede na to, ali igraš na odru ali doma, kitare Furch zagotavljajo izjemno igralsko izkušnjo, ki te bo navdušila.

Izkoristi 15 odstotkov popusta na vse akustične in elektroakustične kitare Furch ter si priskrbi instrument, ki ga bodo cenili tudi najzahtevnejši glasbeniki!

​Pedali MXR -20 odstotkov

Pedali MXR so med glasbeniki po vsem svetu cenjeni zaradi svoje vzdržljivosti, vrhunskega zvoka in preproste uporabe. Ta priznana znamka ponuja širok spekter učinkov, ki zadovoljijo potrebe vsakega kitarista, od klasičnih overdrive in distortion učinkov do edinstvenih modulacij in zamikov. Idealno za vse, ki želijo izboljšati svoj zvok in dodati kreativnost svojim nastopom.

Izkoristi 20 odstotkov popusta na vse pedale MXR in nadgradi svoj pedalboard s kakovostjo, ki ji zaupajo profesionalci!

Harmonike Goldencup -20 odstotkov

Harmonike Goldencup so odlična izbira za vse, ki iščejo kakovostne instrumente po dostopni ceni. Idealne so tako za začetnike, ki se želijo naučiti igrati, kot tudi za tiste, ki želijo razširiti svoj glasbeni repertoar. Zasnovane z mislijo na preprosto igranje in prijeten zvok harmonike Goldencup zagotavljajo veselje ob igranju. Preden gredo v prodajo, so vse skrbno pregledane pri mojstru v Sloveniji, kar zagotavlja njihovo kakovost in zanesljivost.

Izkoristi 20 odstotkov popusta na vse harmonike Goldencup in si priskrbi instrument, ki bo obogatil tvojo glasbeno izkušnjo!

​Električne kitare Sterling by Music Man -20 odstotkov

Sterling by Music Man prinaša vrhunsko kakovost in izvrstno igralsko izkušnjo v dostopnem paketu. Te električne kitare so zasnovane za glasbenike vseh ravni, od začetnikov do profesionalcev, in ponujajo širok spekter tonov, ki ustrezajo različnim glasbenim slogom. Z znano natančnostjo in odličnim dizajnom so kitare Sterling idealne za vsakogar, ki išče instrument, ki ga bo navdihnil.

Izkoristi 20 odstotkov popusta na vse električne kitare Sterling by Music Man in odkrij svoj novi zvok!

-15 odstotkov na opremo in ozvočenje Gemini

Gemini je uveljavljena znamka, ki ponuja cenovno dostopno PA-ozvočenje ter opremo, idealno za glasbenike in didžeje začetnike. Njihovi izdelki spadajo v nižji cenovni razred, a kljub temu zagotavljajo zanesljivo delovanje in dobro kakovost zvoka. Zasnovani so z mislijo na preprosto uporabo, kar omogoča enostavno postavitev ter odlično zvočno izkušnjo na dogodkih in zabavah.

Izkoristi 15 odstotkov popusta na vse PA-ozvočenje in opremo za didžeje Gemini ter začni svoje glasbene nastope z opremo, ki ponuja odlično vrednost za svoj denar!

PA-zvočniki, studijski pripomočki in slušalke Enlema -15 odstotkov

Odkrij odličnost zvoka s PA-zvočniki, studijskimi pripomočki in slušalkami Enlema, ki so idealna izbira za vse, ki iščejo cenovno dostopno opremo v vstopnem rangu. Ta znamka ponuja odlično razmerje med ceno in kakovostjo, kar ti omogoča uživanje v jasnem zvoku, ne da bi preobremenil svoj proračun. Ne glede na to, ali se pripravljaš na nastop ali snemaš doma, ti oprema Enlema ponuja zanesljivost in kakovost, ki ju potrebuješ.

Izkoristi 15 odstotkov popusta na vse PA-zvočnike, studijske pripomočke in slušalke Enlema ter izboljšaj svoje glasbeno doživetje!

-20 odstotkov na trobila in pihala Flight

Flight je priznana znamka, ki ponuja cenovno dostopna trobila in pihala, idealna za začetnike in študente glasbe. Ti instrumenti spadajo v nižji cenovni razred, vendar zagotavljajo dobro kakovost zvoka in zanesljivo delovanje. Zasnovani so z mislijo na preprosto igranje in trpežnost, kar omogoča gladko glasbeno učenje in napredovanje.

Izkoristi 20 odstotkov popusta na vsa trobila in pihala Flight ter začni svojo glasbeno pot z instrumenti, ki ponujajo odlično vrednost za vloženi denar!

-20 odstotkov na ojačevalce Aroma

Ojačevalci Aroma za električno kitaro, bas in akustično kitaro so odlična izbira za vse, ki iščejo zanesljiv zvok po dostopni ceni. Kljub kompaktnim dimenzijam ponujajo presenetljivo moč, čist ton in preprosto upravljanje, zato so popolni za domačo vadbo, manjše nastope ali kot prenosna rešitev na poti. Zdaj jih dobiš z 20-odstotnim popustom, kar je idealna priložnost, da nadgradiš svoj nastop z ojačevalcem, ki ponuja veliko za svoj denar.

Činele Zildjian kar -15 odstotkov

Ker si dober bobnar zasluži dobre činele, smo zate pripravili odlično ponudbo ene najbolj uglednih znamk na področju bobnov. Zildjian, ki ga odlikuje več kot 400-letna tradicija, je prva izbira številnih profesionalnih bobnarjev. Prestižna znamka, ki je zaslovela po svojih činelah in bobnarskih pripomočkih, je zdaj na voljo kar 15 odstotkov ceneje.

-15 odstotkov na klasične kitare Altamira

Klasične kitare Altamira ponujajo izjemno kakovost po dostopni ceni. Izdelane so iz masivnega lesa, pri čemer ima že njihov nizki model masivno vrhnjo ploščo – redkost v tem cenovnem razredu. Zato ponujajo bogat, topel ton in odlično igralnost, idealno za začetnike, glasbene šole in vse, ki želijo napredovati. Izkoristi 15 odstotkov popusta na vse klasične kitare Altamira ter odkrij instrument, ki navdušuje z zvokom in kakovostjo!

Vse kitare Cort -20 odstotkov

Cort je eden največjih proizvajalcev kitar na svetu, znan po tem, da ponuja vrhunske instrumente po dostopnih cenah. Njihova široka paleta akustičnih in električnih kitar je zasnovana tako, da ustreza potrebam tako začetnikov kot tudi naprednih glasbenikov. Kitare Cort odlikuje kakovost, udobje in odličen zvok, kar jih naredi idealne za vsakogar, ki želi raziskovati glasbo.

Izkoristi 20 odstotkov popusta na vse kitare Cort in najdi instrument, ki ti bo pomagal izraziti kreativnost!

-15 odstotkov na cajone in percussion Schlagwerk

Schlagwerk je ime, ki ga tolkalski svet izjemno spoštuje. Njihovi cajoni, shakerji, efekti in dodatki slovijo po odlični izdelavi, naravnem zvoku in profesionalnem občutku, ki ga cenijo tako začetniki kot izkušeni tolkalci. Vsak izdelek ponuja izjemno odzivnost in glasbeno izraznost, ki te hitro potegne v ritem. Zdaj so vsi cajoni, percussion in pripomočki Schlagwerk na voljo s 15-odstotnim popustom, kar je odlična priložnost, da si privoščiš vrhunsko tolkalno opremo.

Izredni AKCIJSKI MIX kar do -50 odstotkov

Predstavljaj si tale akcijski mix kot vrečko presenečenja. V njem namreč najdeš nabor glasbil in glasbene opreme iz celotne naše spletne trgovine, vsi izdelki pa imajo eno skupno lastnost …

... nore popuste tudi do -50 odstotkov!

Kode ne potrebuješ, saj se ti popust prizna samodejno. Klikni na spodnji gumb in najdi pravi izdelek zase!

ŠE ENA SUPER NOVICA Ker vemo, da k nam prihajajo glasbeniki z vseh vetrov, in ker imamo v trgovini več kot 6.410 različnih izdelkov, se lahko zgoditi, da kljub kar 19 znižanim ponudbam tvoja želena oprema ni v akciji. Zato smo se odločili, da v času te Black Friday akcije VSE* naše izdelke nad 50 evrov (ki niso vključeni v zgornjih 19 ponudb) znižamo za dodatnih 5 odstotkov. *Iz akcije so izvzeti artikli znamke Yamaha. Za aktivacijo popusta ne potrebuješ kode. Popust se ti prizna samodejno. Klikni tukaj za vso ponudbo iz Music Maxa. >>

