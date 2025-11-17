Slavni pevec je opazil, da se mu je vid občutno poslabšal, odkar hujša s pomočjo zdravila mounjaro.

Robbie Williams je za tabloid The Sun izjavil, da mu vid vse bolj peša, odkar uporablja tako imenovane injekcije za hujšanje. 51-letni pevec hujša s pomočjo zdravila mounjaro, ki deluje na podoben način kot bolj znani ozempic, zdaj pa je prepričan, da je slabšanje vida posledica jemanja tega zdravila.

"Rad bi opozoril ljudi, da obstajajo tveganja," je dejal za The Sun in vse pozval, naj se temeljito poučijo o tovrstnih zdravilih pred njihovim jemanjem.

"Opazil sem, da je moj vid čedalje slabši, in ne verjamem, da je to zaradi starosti," je dejal, "mislim, da so krive injekcije."

Kljub slabšanju vida, ki ga pripisuje mounjaru, pa ne namerava nehati jesti zdravila. Že pred časom je razkril, da je shujšal več kot deset kilogramov in injekcije opisal kot "božični čudež".

