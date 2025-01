Hitro hujšanje z Ozempicom: nekateri so priznali, drugi skrivajo

Zdravilo Ozempic, ki se primarno uporablja za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2, je v zadnjih letih zaslovelo tudi kot "čudežno zdravilo" za hitro hujšanje. Kljub številnim neželenim stranskim učinkom in pomanjkljivostim so mu podlegli tudi številni zvezdniki. Nekateri so to odkrito priznali, drugi pa skrivajo ter kljub izraziti in nenaravni spremembi videza njegovo uporabo odločno zanikajo.

Uporaba zdravil za izgubo telesne teže, kot je dobro poznani Ozempic, je trenutno ena od najbolj vročih tem v Hollywoodu. Priljubljeno je postalo tako med tistimi zvezdniki, ki želijo izgubiti le nekaj kilogramov, kot tistimi, ki se z odvečno težo borijo več let in o tem odkrito govorijo.

Zdravilo je sicer namenjeno in odobreno za zdravljenje sladkorne bolezni, saj telesu pomaga zmanjšati koncentracijo krvnega sladkorja, hkrati pa zmanjšuje tudi tek, kar mnogi izkoriščajo kot način za hitro izgubo telesne teže. Zaradi velikega povpraševanja proizvajalcu ne uspe zadovoljiti vseh svetovnih potreb, zaradi česar v zadnjem času prihaja do motenj v preskrbi z zdravilom, tudi v Sloveniji.

Opozorila o varnosti

Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da tovrstna zdravila niso odobrena za t. i. estetsko hujšanje in se varno uporabljajo le, če so pridobljena na zakonit način, če jih je predpisal zdravnik in zdravljenje poteka pod zdravniškim nadzorom. Zdravilo Ozempic je namreč na trgu sorazmerno kratek čas, že zdaj pa so znani neželeni učinki, kot so prebavne motnje, driska in bruhanje, slabost, omotica, zapleti diabetične retinopatije, občasno tudi akutni pankreatitis. Še posebej je treba biti previden pri nakupu zdravila prek spleta.

Kljub tovrstnim pomanjkljivostim so uporabi zdravila podlegli številni zvezdniki – nekateri so to priznali in o uporabi odkrito spregovorili, drugi pa nenadno spremembo videza odločno zanikajo oziroma skrivajo način za uspeh.

Redki so priznali

Med prvimi, ki so v javnosti spregovorili o uporabi tega zdravila, je bila Oprah Winfrey, ki se je z odvečnimi kilogrami borila vrsto let. "Da obstaja zdravniško odobren recept za uravnavanje telesne teže in ohranjanje zdravja, se mi zdi kot olajšanje, odrešitev, darilo," je leta 2023 povedala 70-letnica. Z uporabo zdravila, uravnoteženo prehrano in rednim gibanjem je izgubila približno 18 kilogramov.

Oprah Winfrey je bila med prvimi, ki so priznali uporabo ozempica. Foto: Guliverimage

Med redkimi, ki so o uporabi Ozempica odkrito spregovorili in njegovo uporabo priznali, je tudi 76-letna televizijska in filmska igralka Kathy Bates. V zadnjih sedmih letih ji je uspelo izgubiti kar 45 kilogramov, za spremembo življenjskega sloga pa se je odločila zaradi poslabšanja zdravja. Leta 2017 so ji namreč diagnosticirali sladkorno bolezen tipa 2, kar jo je spodbudilo, da stvari vzame v svoje roke. Približno 36 kilogramov je izgubila s pomočjo diete in telovadbe, preostalih devet pa z uporabo Ozempica. "Veliko se je govorilo, da mi je to uspelo le zaradi Ozempica. A ni res, bilo je zelo težko," je dejala lani v intervjuju za revijo People.

Odločitev za nujno izgubo telesne teže je Kathy Bates sprejela na podlagi zdravniških izvidov. Foto: Guliverimage/Reuters

Z zdravilom Ozempic je odvečne kilograme izgubil tudi najbogatejši Zemljan Elon Musk. Na božično jutro je na omrežju X delil svojo fotografijo, na kateri je bil oblečen v Božička, in dodal pripis "Ozempic Santa (Božiček, op. p.)". Ker smo ga bili vajeni v nekoliko drugačni podobi, je s svojo vitko postavo presenetil marsikoga. Dobra dva tedna pred tem je sicer pozval, da bi morali tovrstnim zdravilom, kot sta Ozempic in Mounjaro, v ZDA znižati ceno, kar bi "izboljšalo zdravje, življenjsko dobo in kakovost življenja Američanov", s čimer je požel vrsto kritik.

Na božično jutro je jemanje Ozempica potrdil tudi najbogatejši človek na svetu. Foto: Guliverimage/X

Približno 18 kilogramov se je s spremembo življenjskega sloga in uporabo zdravila za hujšanje znebila tudi avstralska igralka Rebel Wilson, ki smo jo dolga leta poznali po močnejši postavi. Priznala je, da je Ozempic jemala z namenom vzdrževanja telesne teže po že uspešni izgubi kilogramov. "Nekdo, kot sem jaz, ima lahko neskončno željo po sladkarijah, zato mislim, da so lahko ta zdravila uporabna," je pojasnila v lanskem letu.

Rebel Wilson je v zadnjih letih izgubila 18 kilogramov. Foto: Guliverimage

Soproga Ozzyja Osbourna se z veliko odvečnimi kilogrami nikoli ni spopadala. Vedno je bila vitkejše postave, a se je kljub temu odločila, da izgubi nekaj kilogramov. Ozempic je uporabila kot sredstvo za uravnavanje teže, a je hitro ugotovila, da je shujšala preveč. "Do zdaj sem izgubila 19 kilogramov in to je dovolj," je Sharon Osbourne dejala v podkastu za E! News. In dodala: "Pravzaprav nisem želela shujšati toliko, kot sem, a se je preprosto zgodilo, in verjetno bom lahko kmalu oblekla vse, kar sem nosila nekoč." Kot je navedla, je bila med stranskimi učinki jemanja zdravila konstantna slabost: "Ne bruhaš, ampak imaš občutek, kot da boš. Približno dva ali tri tedne mi je bilo ves čas slabo. Bila sem tudi zelo žejna in nisem imela teka."

Sharon Osbourne meni, da je s pomočjo zdravila Ozempic shujšala preveč. Foto: Guliverimage

Pozitivne in negativne izkušnje

Poleg že omenjenih so zdravilu Ozempic podlegli in ga preizkusili tudi številni drugi zvezdniki. Nekateri so imeli z njim boljše, drugi slabše izkušnje. To so igralka Amy Schumer, voditelj James Corden, manekenke Lottie Moss, Remi Bader in Brooks Nader, komiki Tracy Morgan, Chelsea Handler in Jim Gaffigan, raper Fat Joe, plastični kirurg Terry Dubrow in nekdanja teniška igralka Billie Jean King.

Da so shujšale s pomočjo zdravila, so špekulirali tudi za igralke Jessico Simpson, Raven-Symoné, Julio Fox in Kyle Richards, resničnostno zvezdnico Khloé Kardashian in pevko Lizzo, a so vse obtožbe zanikale.

Veliko namigovanj, povezanih z zdravilom Ozempic, se je pojavilo tudi po nedavni podelitvi zlatih globusov, kjer so bile nekatere zvezdnice, kot so pisali britanski mediji, videti zelo nenaravno in vitkejše kot običajno. Opazili so bolj izrazite obrazne linije, tanjše roke in izrazitejše ključnice, ki spadajo med sugestivne znake hitrega hujšanja. Marsikoga so tako presenetile Nicole Kidman, Ariana Grande, Demi Moore, Cynthia Erivo, Zoe Saldana in Mindy Kaling, nobena pa o uporabi tovrstnih zdravil ni javno spregovorila.

Poleg vsem najbolje poznanega Ozempica je na trgu še nekaj podobnih zdravil, ki jih v Hollywoodu prav tako uporabljajo za hitro izgubo teže. Med njimi sta sorodni zdravili Wegovy in Mounjaro. Prav zadnjega so pri hujšanju uporabili nekateri zvezdniki in to javno potrdili, in sicer igralki Whoopi Goldberg in Tori Spelling ter komik Jim Gaffigan, medtem ko je Harvey Fierstein zavidljivih 54 kilogramov izgubil s pomočjo zdravila Zepbound. Kelly Clarkson in Kelly Osbourne sta prav tako hujšali s pomočjo zdravil, a nista razkrili, za katero zdravilo gre.

Nekateri zvezdniki pa vsem tovrstnim "čudežnim zdravilom" ostro nasprotujejo ter namesto tega spodbujajo aktivno življenje in raznoliko prehrano. Med njimi so igralci Kate Winslet, Mark Wahlberg, Ashley Benson, Bella Thorne, Sophie Turner in Keke Palmer ter raperka Ice Spice.

