V zadnjih dveh letih je Madsen aktivno sodeloval pri snemanju več neodvisnih filmov, kot so Resurrection Road, Concessions in Cookbook for Southern Housewives, poroča The Guardian. Pripravljal je tudi novo pesniško zbirko z naslovom Tears for My Father: Outlaw Thoughts and Poems.

Madsen si je skozi štiri desetletja dolgo kariero ustvaril sloves igralca, ki je mojstrsko upodabljal robate, skrivnostne in karizmatične like. Najbolj je znan po vlogi Mr. Blondea v Rezervoarjih psov, čeprav si je sam želel vlogo Mr. Pinka. Sodeloval je tudi v filmih Thelma & Louise, The Hateful Eight, Once Upon a Time in Hollywood ter mnogih drugih – skupaj je glede na podatke IMDB sodeloval pri kar 346 projektih.

Madsen je bil brat igralke Virginie Madsen, poročen je bil trikrat in imel je sedem otrok. Filmska skupnost se od njega poslavlja kot od ene najbolj karizmatičnih in nepozabnih ikon sodobnega ameriškega filma.