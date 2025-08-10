Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
10. 8. 2025,
12.34

Osveženo pred

45 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
smrt Shigetoshi Kotari Hiromasa Urakawa WBC WBO boks

Nedelja, 10. 8. 2025, 12.34

45 minut

Dva japonska boksarja umrla po dvoboju na istem dogodku

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
boks | Foto Sportida

Foto: Sportida

Dva japonska poklicna boksarja sta umrla nekaj dni po dvoboju na istem dogodku. O tem sta poročali Svetovna boksarska organizacija (WBO) in Svetovni boksarski svet (WBC). Boksarja, Hiromasa Urakawa in Shigetoshi Kotari, sta se 2. avgusta v areni Korakuen v Tokiu pomerila v ločenih dvobojih, umrla sta nekaj dni pozneje.

"Boksarski svet je šokiran in globoko užaloščen zaradi tragične smrti dveh boksarjev," je predsednik WBC Mauricio Sulaiman dejal na platformi X, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kot je WBO objavil na Instagramu, je 28-letni Urakawa "tragično podlegel poškodbam" po dvoboju z Yojijem Saitom. Po podatkih Japonske boksarske komisije je športnik utrpel možgansko krvavitev. Po osmih rundah lahke kategorije je Urakawa dvoboj izgubil s tehničnim knockoutom.

Po podatkih WBC je Shigetoshi Kotari umrl pri 28 letih zaradi posledic poškodbe možganov. Po podatkih Japonske boksarske komisije je šlo prav tako za možgansko krvavitev.

Po dvanajstih rundah dvoboja proti Yamatu Hati, ki se je končal z neodločenim izidom, je boksar superperesne kategorije izgubil zavest in je bil takoj nato operiran v bolnišnici.

smrt Shigetoshi Kotari Hiromasa Urakawa WBC WBO boks
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.