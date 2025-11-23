Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Liga NHL, 23. november

Colorado lovi deveto zaporedno zmago

Colorado Avalanche | Colorado je neporažen že osem tekem zapored. | Foto Reuters

Colorado je neporažen že osem tekem zapored.

Foto: Reuters

V ligi NHL bo na nedeljski večer in v noči na ponedeljek odigranih šest tekem. Prva med razglašenim Buffalom in Carolino, trenutno najboljšim moštvom vzhoda, se bo začela že ob 19. uri po slovenskem času. NA delu bo tudi vodilni na zahodu, Colorado, ki se bo mudil v Chicagu. Anžeta Kopitarja in njegove LA Kings naslednja tekma čaka v noči na torek, ko bodo na domačem ledu proti Ottawi poskušali prekiniti niz treh zaporednih porazov.

Liga NHL, 23. november:

Lestvici:

