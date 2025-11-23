Colorado lovi deveto zaporedno zmago

V ligi NHL bo na nedeljski večer in v noči na ponedeljek odigranih šest tekem. Prva med razglašenim Buffalom in Carolino, trenutno najboljšim moštvom vzhoda, se bo začela že ob 19. uri po slovenskem času. NA delu bo tudi vodilni na zahodu, Colorado, ki se bo mudil v Chicagu. Anžeta Kopitarja in njegove LA Kings naslednja tekma čaka v noči na torek, ko bodo na domačem ledu proti Ottawi poskušali prekiniti niz treh zaporednih porazov.