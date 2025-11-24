Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Ponedeljek,
24. 11. 2025,
8.00

Al-Nassr Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo

Ponedeljek, 24. 11. 2025, 8.00

Spektakularen zadetek 40-letnega Portugalca

Cristiano Ronaldo navdušil s škarjicami, navijači so se držali za glavo #video

Avtor:
R. P.

Cristiano Ronaldo | Cristiano Ronaldo je pri 40 letih dosegel prekrasen zadetek s škarjicami. | Foto Reuters

Cristiano Ronaldo je pri 40 letih dosegel prekrasen zadetek s škarjicami.

Foto: Reuters

Velemojster ostaja velemojster. Cristiano Ronaldo dosega spektakularne zadetke tudi pri 40 letih. V nedeljo se je podpisal pod enega najlepših, odkar se je iz Evrope preselil v Savdsko Arabijo. Portugalcu so uspele nebeške škarjice, njegovi sreči po izjemnem zadetku pa ni bilo videti konca.

Portugalskemu superzvezdniku Cristianu Ronaldu gre v tej sezoni z Al-Nassrom vse kot po maslu. Na uvodnih devetih nastopih je njegova ekipa vselej zmagala in osvojila maksimalnih 27 točk. Na lestvici je na prvem mestu, s tem pa so sanje o tem, da bi Ronaldo prvič osvojil prvenstvo Savdske Arabije, še toliko bolj zaživele.

Vodilni Al-Nassr je v nedeljo nadigral šestouvrščeni Al-Khaleej s 4:1. Končni rezultat je v šesti minuti sodnikovega podaljška z atraktivnimi škarjicami dosegel Cristiano Ronaldo. To je bil njegov že 954. zadetek v članski karieri, škarjice pa so spomnile na prekrasen gol, ki ga je pred sedmimi leti dosegel v ligi prvakov v dresu Reala proti poznejšemu delodajalcu Juventusu.

Ronaldo je spektakularno postavil piko na i visoki zmagi nad Al-Khaleejom (4:1). | Foto: Reuters Ronaldo je spektakularno postavil piko na i visoki zmagi nad Al-Khaleejom (4:1). Foto: Reuters

To je bila prva tekma 40-letnega Portugalca po razočaranju, ki ga je izkusil na zadnjem reprezentančnem gostovanju, ko je na Irskem Portugalska izgubila z 0:2, hkrati pa si je prislužil prvi rdeči karton v reprezentančni karieri.

Ronaldo je z desetimi zadetki drugi najboljši strelec v tej sezoni, prekaša ga le rojak in soigralec Joao Felix, ki jih je dosegel že 11.

Al-Nassr Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo
