Kvalifikacije za SP 2026, 5. in 9. krog (četrtek)
Francozi že na SP, Norvežani so mu blizu, hladna irska prha za izključenega Ronalda
Norveška reprezentanca že hladi penino, potem ko je Estonijo premagala s 4:1 je blizu preboja na svetovno prvenstvo. Ima pa Italija po zmagi proti Moldaviji še nekaj možnosti, da Norvežane prehiti na prvem mestu. Nastop na mundialu so si z zmago s 4:0 nad Ukrajino že priborili Francozi. Priložnost za to je imela tudi Portugalska, ki pa je v Dublinu izgubila z 0:2, Cristiano Ronaldo pa je srečanje zaradi rdečega kartona končal že v 61. minuti.
Danes so igrali tekme v skupinah D, F, I in K. Norvežani so se popoldne dolgo mučili s čvrsto obrambno postavitvijo tekmecev, potem pa jo strli s po dvema zadetkoma Alexandra Soerlotha in Erlinga Haalanda v drugem polčasu. Nato so čakali na razplet večerne tekme Italija - Moldavija.
Neodločen izid ali poraz Italije bi pomenil norveško uvrstitev na SP, prvo po letu 1998. Dolgo je kazalo, da bodo Norvežani v tem boju na daljavo uspešni, saj se je Italija mučila z Moldavci. Strla jih je šele v 88. minuti, ko je zadel Gianluca Mancini, drugi gol je v sodnikovem dodatku prispeval Francesco Esposito.
Tako Norveška kot Italija imata že zagotovljeno vsaj drugo mesto v skupini, o prvem pa bo zdaj odločal medsebojni dvoboj obeh ekip v zadnjem krogu. Tudi tu pa so v prednosti Norvežani, saj so prvo medsebojno tekmo dobili s 3:0.
Cristiano Ronaldo je predčasno končal tekmo v Dublinu.
V skupini F so Madžari v gosteh z 1:0 premagali Armenijo in se močno približali drugemu mestu. Prvega bi si lahko dokončno zagotovili Portugalci na večerni tekmi, če bi premagali Irsko. A se je zvezdniku Cristianu Ronaldu in soigralcem zalomilo. Ronaldo je celo predčasno končal dvoboj po rdečem kartonu v 61. minuti, a so Irci že pred tem z dvema goloma Troya Parrotta vodili z 2:0. Po tem razpletu ima zdaj Portugalska deset točk, Madžarska osem, Irska pa sedem.
V večerni tekmi skupine D so pot na SP že potrdili Francozi. Za to so potrebovali zmago proti Ukrajini, podobno kot Norvežani Estoncem pa so nasprotnikom nasuli več golov šele v drugem delu. Začel je Kylian Mbappe, ki je pozneje dosegel še en gol, nadaljevala pa Michael Olise in Hugo Etikite.
Pred tekmo so se na stadionu Saint Denis z minuto molka spomnili na žrtve terorističnega napada v Parizu natančno pred desetimi leti. Islandija je v prvi tekmi te skupine premagala Azerbajdžan z 2:0 in še ohranila upanje na uvrstitev na SP oziroma na drugo mesto. Zdaj ima tako kot Ukrajina sedem točk.
Francozi so že na SP.
V skupini K je bilo glede prvega mesta vse jasno že pred današnjimi tekmami. Anglija je primat potrdila še s sedmo zmago, danes je premagala Srbijo z 2:0 in je z 21 točkami in razmerjem golov 20:0 na prvem mestu. Druga pa je dokončno Albanija, ki je danes tesno z 1:0 v gosteh premagala Andoro, s tem pa tretji Srbiji na lestvici ušla na neulovljive štiri točke naskoka (14-10).
Slovenija bo v predzadnjem krogu kvalifikacijskega ciklusa na delu v soboto (20.45), ko bo v razprodanih Stožicah gostila Kosovo. Kekova četa, za katero ne bosta mogla igrati poškodovani Benjamin Šeško in kaznovani Adam Gnezda Čerin, mora nujno zmagati, če želi ohraniti možnosti za nastop v dodatnih kvalifikacijah do zadnjega kroga. Dvoboj se bo začel ob 20.45.
Kvalifikacije za SP 2026, 5. in 9. krog:
Četrtek, 13. november:
Reprezentance, ki so se že uvrstile na SP (28 od 48):
Afrika (9 od 9+1): Alžirija, Egipt, Gana, Južna Afrika, Maroko, Senegal, Slonokoščena obala, Tunizija, Zelenortski otoki
Azija (8 od 8+1): Avstralija, Iran, Japonska, Jordanija, Južna Koreja, Katar, Savdska Arabija, Uzbekistan
Evropa (1 od 16): Anglija
Južna Amerika (6 od 6+1): Argentina, Brazilija, Ekvador, Kolumbija, Paragvaj, Urugvaj
Severna in Srednja Amerika (3 od 6+2): Kanada, Mehika, ZDA (vse kot gostiteljice)
Oceanija (1 od 1+1): Nova Zelandija
