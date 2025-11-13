Francozi že na SP, Norvežani so mu blizu, hladna irska prha za izključenega Ronalda

Norveška reprezentanca že hladi penino, potem ko je Estonijo premagala s 4:1 je blizu preboja na svetovno prvenstvo. Ima pa Italija po zmagi proti Moldaviji še nekaj možnosti, da Norvežane prehiti na prvem mestu. Nastop na mundialu so si z zmago s 4:0 nad Ukrajino že priborili Francozi. Priložnost za to je imela tudi Portugalska, ki pa je v Dublinu izgubila z 0:2, Cristiano Ronaldo pa je srečanje zaradi rdečega kartona končal že v 61. minuti.

Danes so igrali tekme v skupinah D, F, I in K. Norvežani so se popoldne dolgo mučili s čvrsto obrambno postavitvijo tekmecev, potem pa jo strli s po dvema zadetkoma Alexandra Soerlotha in Erlinga Haalanda v drugem polčasu. Nato so čakali na razplet večerne tekme Italija - Moldavija.

Neodločen izid ali poraz Italije bi pomenil norveško uvrstitev na SP, prvo po letu 1998. Dolgo je kazalo, da bodo Norvežani v tem boju na daljavo uspešni, saj se je Italija mučila z Moldavci. Strla jih je šele v 88. minuti, ko je zadel Gianluca Mancini, drugi gol je v sodnikovem dodatku prispeval Francesco Esposito.

Tako Norveška kot Italija imata že zagotovljeno vsaj drugo mesto v skupini, o prvem pa bo zdaj odločal medsebojni dvoboj obeh ekip v zadnjem krogu. Tudi tu pa so v prednosti Norvežani, saj so prvo medsebojno tekmo dobili s 3:0.

V skupini F so Madžari v gosteh z 1:0 premagali Armenijo in se močno približali drugemu mestu. Prvega bi si lahko dokončno zagotovili Portugalci na večerni tekmi, če bi premagali Irsko. A se je zvezdniku Cristianu Ronaldu in soigralcem zalomilo. Ronaldo je celo predčasno končal dvoboj po rdečem kartonu v 61. minuti, a so Irci že pred tem z dvema goloma Troya Parrotta vodili z 2:0. Po tem razpletu ima zdaj Portugalska deset točk, Madžarska osem, Irska pa sedem.

V večerni tekmi skupine D so pot na SP že potrdili Francozi. Za to so potrebovali zmago proti Ukrajini, podobno kot Norvežani Estoncem pa so nasprotnikom nasuli več golov šele v drugem delu. Začel je Kylian Mbappe, ki je pozneje dosegel še en gol, nadaljevala pa Michael Olise in Hugo Etikite.

Pred tekmo so se na stadionu Saint Denis z minuto molka spomnili na žrtve terorističnega napada v Parizu natančno pred desetimi leti. Islandija je v prvi tekmi te skupine premagala Azerbajdžan z 2:0 in še ohranila upanje na uvrstitev na SP oziroma na drugo mesto. Zdaj ima tako kot Ukrajina sedem točk.

V skupini K je bilo glede prvega mesta vse jasno že pred današnjimi tekmami. Anglija je primat potrdila še s sedmo zmago, danes je premagala Srbijo z 2:0 in je z 21 točkami in razmerjem golov 20:0 na prvem mestu. Druga pa je dokončno Albanija, ki je danes tesno z 1:0 v gosteh premagala Andoro, s tem pa tretji Srbiji na lestvici ušla na neulovljive štiri točke naskoka (14-10).

Slovenija bo v predzadnjem krogu kvalifikacijskega ciklusa na delu v soboto (20.45), ko bo v razprodanih Stožicah gostila Kosovo. Kekova četa, za katero ne bosta mogla igrati poškodovani Benjamin Šeško in kaznovani Adam Gnezda Čerin, mora nujno zmagati, če želi ohraniti možnosti za nastop v dodatnih kvalifikacijah do zadnjega kroga. Dvoboj se bo začel ob 20.45.

Reprezentance, ki so se že uvrstile na SP (28 od 48): Afrika (9 od 9+1): Alžirija, Egipt, Gana, Južna Afrika, Maroko, Senegal, Slonokoščena obala, Tunizija, Zelenortski otoki

Azija (8 od 8+1): Avstralija, Iran, Japonska, Jordanija, Južna Koreja, Katar, Savdska Arabija, Uzbekistan

Evropa (1 od 16): Anglija

Južna Amerika (6 od 6+1): Argentina, Brazilija, Ekvador, Kolumbija, Paragvaj, Urugvaj

Severna in Srednja Amerika (3 od 6+2): Kanada, Mehika, ZDA (vse kot gostiteljice)

Oceanija (1 od 1+1): Nova Zelandija

