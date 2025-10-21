Prevlada navijačev Kosova v Stožicah? NZS sprejela odločitev, ki ne bo všeč gostom.

Ko se bosta Slovenija in Kosovo 15. novembra v Ljubljani pomerila za kvalifikacijske točke za SP 2026, bodo tribune stadiona v Stožicah pokale po šivih. Ne bo manjkalo tudi privržencev Kosova. Ogromno jih živi v Sloveniji, temu primerno je tudi zanimanje vseh, ki nočejo zamuditi srečanja, na katerem bo Kosovo lovilo zgodovinski podvig. Bodo morali pa vsi, ki so si tako zagotovili vstopnico na eni izmed osrednjih tribun, upoštevati direktive Nogometne zveze Slovenije. Ta sporoča, da bo vstop na stadion z izjemo gostujočega sektorja mogoč le z obeležji Slovenije in slovenske reprezentance.

Med slovenske ljubitelje nogometa sta se prikradla pomislek in bojazen, da bi lahko glede na veliko število Kosovcev, ki živijo na sončni strani Alp, 15. novembra spremljali dvoboj, na katerem Kekova četa ne bi računala na klasično prednost domačega občinstva. Na razprodanih tribunah v Stožicah bi se namreč lahko pojavilo bistveno več navijačev Kosova, kot jih zajema osnovna kapaciteta gostujočega sektorja.

Slovenska reprezentanca potrebuje 15. novembra nujno zmago proti Kosovu, če želi ohraniti upanje za nastop na SP 2026. V teh kvalifikacijah je v Ljubljani tako proti Švedski kot tudi Švici remizirala. Foto: Aleš Fevžer Obeta se pomembno reprezentančno srečanje z izjemnim vložkom. Slovenija nujno potrebuje zmago, če želi ostati v igri za drugo mesto in s tem ohraniti možnost nastopa v dodatnih kvalifikacijah za SP 2026, po drugi strani pa si lahko Kosovo z zmago – v primeru zanj ugodnega rezultata na vzporednem srečanju med Švico in Švedsko bi morda zadoščal že remi – zagotovi zgodovinski uspeh. Kosovo bi si lahko namreč že pred zadnjim krogom kvalifikacijskega ciklusa zagotovilo najmanj drugo mesto, s tem pa tudi (vsaj) udeležbo v play-offu. Dvoboj v Stožicah, v katerega vstopa Slovenija z zaostankom štirih točk za Kosovom, tako odloča o marsičem, zato so se vstopnice še toliko bolj prodajale kot vroče žemljice.

Pomislek je na mestu

V Sloveniji živi veliko Kosovcev, dosti jih prebiva tudi v sosednjih državah. Foto: Guliverimage Če na zadnji oktobrski tekmi Kekove čete tribune v Stožicah niso bile povsem polne in je bilo proti Švici, vodilni ekipi skupine B, v Stožicah opaziti kar nekaj praznih sedežev, pa bo povsem drugače 15. novembra. Največji nogometni objekt v Sloveniji bo takrat pokal po šivih.

Pomislek slovenskih navijačev, da bi lahko tisti dan v Stožice prišlo na tisoče privržencev Kosova, ki živijo v Sloveniji in bližnjih državah ter so si lahko v predprodaji zagotovili dragoceno vstopnico za ogled srečanja, je na mestu. V preteklosti so se že dogajale domače tekme Slovenije, na katerih so na tribunah prevladovali privrženci gostov.

Leta 2022 ni manjkalo srbskih navijačev tudi na delih stadiona v Stožicah, ki niso spadala pod gostujočo tribuno. Foto: Grega Valančič/Sportida

Prvi tak očiten primer se je zgodil še v prejšnjem stoletju ob gostovanju Bosne in Hercegovine v kvalifikacijah za SP 1998 za Bežigradom (1:2), nazadnje pa so bili gostujoči privrženci glasnejši od slovenskih leta 2022, ko je v Stožicah v ligi narodov gostovala Srbija (2:2), srbskih zastav pa ni manjkalo na različnih delih stadiona.

Vstop mogoče le z obeležji Slovenije

Tako so v Stožicah proslavljali zadnji zadetek Slovenije v tem ciklusu, ki ga je v 90. minuti srečanja proti Švedski (2:2) dosegel Žan Vipotnik. Foto: Aleš Fevžer Da se ne bi zgodili podobni prizori tudi 15. novembra, so pri krovni nogometni zvezi uporabili varovalko. "Nogometna zveza Slovenije vse imetnike vstopnic poziva k športnemu obnašanju na tribunah. Vstop na stadion z izjemo gostujočega sektorja bo mogoč le z obeležji Slovenije in slovenske reprezentance," se glasi ukrep, s katerim želijo prireditelji zajeziti prisotnost morebitnih kosovskih privržencev na osrednjih tribunah v Stožicah. Ta verjetno ne bo všeč vsem gostujočim privržencem, a ga bodo morali ob vstopu na objekt upoštevati.

Vsi, ki bodo prišli na 15 let stari ljubljanski stadion, njihova vstopnica pa ne bo na gostujočem sektorju, torej ne bodo smeli biti odeti v navijaška in državna obeležja Kosova. Vstop bo mogoč le z obeležji Slovenije in slovenske reprezentance. Če bodo dosledno upoštevani pogoji, bodo Kekovi izbranci na tekmi, na kateri nujno potrebujejo prvo zmago v tem kvalifikacijskem ciklusu, v Stožicah deležni domačinske podpore, na tribunah pa bodo prevladovale slovenske zastave. Tako ne bo nič od prevlade in veselice kosovskih navijačev. Slovenija se bo podala v boj za zmago s pomočjo domačega občinstva, spektakel v Stožicah pa bo spremljalo v živo okrog 16 tisoč ljubiteljev nogometa.