Slovenska nogometna reprezentanca je v strelski krizi. Na zadnji tekmi proti Švici si ni pripravila niti ene resnejše priložnosti za zadetek. Bi bilo lahko drugače, če bi v zvezni vrsti zaigral Miha Zajc, ki navdušuje v dresu zagrebškega Dinama? Tega odgovora ne bomo izvedeli, saj je nedavno zavrnil povabilo selektorja Matjaža Keka za vrnitev v reprezentanco. "Odgovoril sem mu, da ni pravi trenutek, da ne vem, kako bi lahko pomagal. Ko sem bil zraven, se ni spremenilo nič. Nisem mogel igrati svoje igre, tudi zdaj ne vidim, kaj bi se lahko spremenilo," je pojasnil 31-letni Primorec v intervjuju za Nogomanio in dal vedeti, da imata s selektorjem drugačen pogled na nogomet.

Poleti je zapustil Istanbul in se preselil bistveno bližje domovini. Pri zagrebškem Dinamu je eden osrednjih kreativnih zveznih igralcev. Izkazal se je na velikih tekmah. Zagrebškemu klubu je pomagal do prestižne gostujoče zmage nad splitskim Hajdukom, odlično mu gre tudi v Evropi, kjer je Dinamo po zmagah nad "njegovim" Fenerbahčejem in Maccabijem iz Tel Aviva, modri so obakrat zmagali s 3:1, trenutno celo vodilni klub v ligi Europa.

Ni imel najboljšega odnosa s selektorjem Kekom

Miha Zajc je z zagrebškim Dinamom na prvem mestu lige Europa. Foto: Guliverimage Pri 31 letih je Miha Zajc še poln motivacije, poraja pa se vprašanje, ali je po bridki lanski izkušnji – ko ga selektor Matjaž Kek ni uvrstil na seznam potnikov na Euro 2024, s tem pa ni mogel uresničiti otroške želje, da bi zastopal barve Slovenije na velikem tekmovanju – še pripravljen nastopiti v državnem dresu.

Izkušeni Primorec, ki uživa v hrvaški prestolnici in je navdušen nad sodelovanjem s prvim možem kluba, legendo hrvaškega nogometa Zvonimirjem Bobanom, je v intervjuju za Nogomanio spregovoril o tem, ali je še pripravljen zaigrati za izbrano vrsto. Dal je vedeti, da mu sistem igranja, ki ga zagovarja selektor Kek, v njem pa je največjega poudarka deležna organizirana in disciplinirana igra v obrambi, ni pisan na kožo.

"Ni skrivnost, da imava s selektorjem različen pogled na nogomet, niti nisva imela najboljšega odnosa. A sva bila profesionalca," je spregovoril o odnosu z Matjažem Kekom. Foto: Grega Valančič/Sportida

''Igranje za Slovenijo je velika stvar. Je pa treba imeti znotraj reprezentance take odnose, tudi s selektorjem, da greš kot igralec z veseljem tja. Ni skrivnost, da imava s selektorjem različen pogled na nogomet, niti nisva imela najboljšega odnosa. A sva bila profesionalca. Zdi se mi, da je bolje, da je fokus na igralcih, ki so tam, da sklenejo ta cikel,'' je v pogovoru za Nogomanio pojasnil, zakaj je zavrnil povabilo selektorja Keka, da bi prvič po dveh letih – nazadnje je nastopil za Slovenijo na gostovanju na Danskem leta 2023 (1:2) – oblekel državni dres. Lani je bil zelo razočaran, ko je izpadel s seznama potnikov na Euro 2024.

Slovenija lahko igra drugače, a ...

Naslednji izziv z Dinamom ga čaka v soboto, ko bo v Zagrebu gostoval Rožmanov Osijek. Foto: Reuters Čuti, da reprezentanci ne bi mogel pomagati tako kot Dinamu, saj pod Kekovim vodstvom ne bi mogel igrati svoje igre.

''Slovenija lahko igra drugače, a si bo treba dovoliti drugače razmišljati. To je vprašanje za tiste ljudi, ki lahko kaj spremenijo. Igralci smo tam, da se prilagodimo sistemu, ki ga postavi selektor. Znotraj tega vsak igralec skuša storiti čim več. To je vprašanje za drugo debato, jaz ne odločam, ne izbiram sistemov in igralcev. Navijam pa za Slovenijo,'' je odgovoril na vprašanje, zakaj imajo kreativni igralci v slovenski zvezni vrsti tako velike težave, da reprezentanci ne morejo prinesti bistveno več. Vrat, ki vodijo v reprezentanco, noče zapreti, a tudi sporoča, da bi zaigral za izbrano vrsto le v primeru, če bi se zgodile določene spremembe. ''V položaju, ki je zdaj, se ne vidim v reprezentanci,'' še dodaja.

Z igro, ki jo zagovarja aktualni selektor Matjaž Kek, se ne vidi v reprezentanci. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Zajca čaka nov izziv v soboto, ko bo v derbiju desetega kroga hrvaškega prvenstva gostil Osijek, ki ga vodi Simon Rožman, prihodnji četrtek pa ga čaka že nov evropski izziv, gostovanje na Švedskem pri Malmöju.