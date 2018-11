Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

... leta 2006 je Nogometna zveza Slovenije sporazumno prekinila pogodbo s selektorjem članske izbrane vrste Brankom Oblakom.

"Reprezentanca letos tako na prijateljskih kot na kvalifikacijskih tekmah pač ni dajala zaupanja. Bolj kot sami rezultati, ki statistično niti niso ne vem kako katastrofalni, je težava anemično stanje v reprezentanci, ki ga je treba s to zamenjavo nekako popraviti," je dolgoletni prvi mož NZS Rudi Zavrl takrat komentiral razhod z Oblakom.

Ta je reprezentanci poveljeval od 24. maja 2004, ko je na selektorskem stolčku zamenjal Bojana Prašnikarja. V dveh letih in pol vodenja je zbral šest zmag, sedem remijev in deset porazov.



Pritiski nanj so se začeli po uvodnem porazu v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo leta 2008 v Bolgariji (0:3), vrelišče pa dosegli po porazu v Belorusiji (2:4).

Čeprav se je v javnosti kot njegovega naslednika najglasneje omenjalo Darka Milaniča, je Oblaka na koncu nasledil Matjaž Kek.

Zgodilo se je še:

Leta 1937 so s tekmo med Catanio in Foggio odprli nogometni štadion Angelo Masssimino, na katerem tekme igra Catania, sprejme pa dobrih 20 tisoč gledalcev.

Leta 1960 je nekdanji odlični kanadski hokejist Gordie Howe kot prvi v zgodovini lige NHL dosegel tisoč točk. Točno leto pozneje je postal prvi hokejist, ki je v ligi NHL odigral tisoč tekem.

Leta 1992 se je francoski nogometaš Eric Cantona za 1,2 milijona funtov (1,4 milijona evrov) preselil iz Leedsa v Manchester United. V prvih dveh sezonah je popolnoma prerodil klub, ki je v sezoni 1992/1993 postal angleški prvak. To je bil prvi naslov za United po letu 1967. Ob tem je Cantona postal prvi igralec, ki je v dveh sezonah za dva različna kluba osvojil naslov prvaka najkakovostnejše angleške nogometne lige.

Leta 1996 je slovenska košarkarska reprezentanca v 7. krogu kvalifikacij za evropsko prvenstvo 1997 v Novem Jičinu premagala Češko s 84:65 (42:21). Največ točk, 23, je dosegel Teoman Alibegović. Slovenija se je uvrstila na EP in tam zasedla 14. mesto.

Leta 1999 je brazilska nogometna reprezentanca v finalu svetovnega prvenstva do 17 let na Novi Zelandiji osvojila naslov prvaka. Avstralijo je po strelih z bele točke premagala z 8:7 (v rednem delu tekme ni bilo golov).

Leta 2005 so nogometaši Bayerna po 25 letih drugič v zgodovini evropskemu naslovu dodali naslov najboljšega kluba na svetu. V Tokiu so po podaljšku z 1:0 premagali argentinsko Boco Juniors. Odločilni zadetek je v 109. minuti prispeval Samuel Kuffour.

Leta 2011 je nemški voznik formule 1 Sebastian Vettel osvojil drugega od štirih naslovov svetovnega prvaka. V skupnem seštevku 62. sezone formule 1 je za 122 točk premagal najbližjega zasledovalca, Britanca Jensona Buttona. Zmagal je še v letih 2010, 2012 in 2013.

Rodili so se:

1920 – pokojni nizozemski nogometaš Abe Lenstra

1927 – pokojni brazilski nogometaš Carlos José Castilho

1941 – nekdanji francoski nogometaš in trener Aimé Jacquet

1951 – nekdanji bosansko-hercegovski košarkar Dražen Dalipagić

1955 – nekdanji kanadski hokejist Pierre Mondou

1964 – nekdanji italijanski nogometaš, zdaj trener Roberto Mancini

1976 – nekdanji kanadski hokejist Chad Kilger

1978 – češki teniški igralec Radek Štěpánek

1979 – nekdanji finski nogometaš Teemu Tainio

1981 – nekdanji nogometaš Vladimir Ostojič

1981 – portugalski nogometaš Bruno Alves

1981 – angleški nogometaš Matthew Taylor