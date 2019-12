Ogorčeni Vujović ve, kdo mu namerno škoduje v Sloveniji

Sprememba na položaju selektorja slovenske rokometne reprezentance odmeva tudi na Hrvaškem. Veselin Vujović je tudi trener hrvaškega prvaka PPD Zagreb, s katerim se v ligi prvakov meri prav v skupini z najboljšim slovenskim klubom Celje Pivovarna Laško. Ne gre mu najboljše, saj je po novem porazu - v nedeljo je izgubil za deset golov na gostovanju pri Szegedu - pri repu razpredelnice, možnosti za napredovanje pa so iz kroga v krog manjše.

Vujović: Nekomu to očitno ustreza

Slovensko reprezentanco je leta 2017 popeljal do brona na svetovnem prvenstvu. Foto: Mario Horvat/Sportida Razlog za slabo voljo izkušenega Črnogorca, ki je kot igralec pustil velik pečat v svetovnem rokometu, pa niso le rezultati Zagreba. Boli ga tudi način, kako je izgubil zaupanje Rokometne zveze Slovenije (RZS). Pred dnevi je ostal brez selektorske službe v Sloveniji, v pogovoru za Sportske novosti pa potarnal, da mu ni všeč poplava novic, ki njegovo delo na sončni strani Alp prikazujejo v negativnem kontekstu. Na primer tista, da je igral poker za denar z igralci.

"Nekomu to očitno ustreza, zato nameravam dati sporočilo za javnost, saj nima smisla odgovarjati vsakemu posebej. Mislim, da vem, od kod prihajajo takšne stvari. To vedo tudi oni. Dobro vedo, kakšen sem po značaju in da se težko spremenim. Ko sem zapustil slovensko klop, sem za opravljeno delo prejel pohvale. V Szegedu sem se srečal z zdaj že nekdanjima izbrancema Bombačem in Gabrom, javila sta se tudi Mačkovšek (Veszprem) in Zarabec (Kiel). Dejali so mi, da bodo tudi oni kot igralci dali sporočilo za javnost. To je tako bolno, žalostno in bedno, saj vedo, kakšen sem. V Sloveniji sem delal štiri leta in s temi ljudmi nekaj dosegel. Nekaj, česar niso nikoli prej. Ne vem, kaj tako slabega sem naredil. Tisti, ki v javnosti širi takšne novice, očitno to ve," je rokometni strokovnjak potožil za Sportske novosti.

Z Zagrebom je izgubil oba dvoboja s Celjem v ligi prvakov. Foto: Grega Valančič/Sportida

Več o tem, kdo v Sloveniji mu želi namerno škodovati, ni hotel razkriti. Dejal je le, da bo čas že pokazal svoje. Tako v primeru Zagreba kot tudi Slovenije.